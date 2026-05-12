越南企业走出去开拓国际市场

为了拓展增长空间，越南企业需要主动走出国门，开拓国际市场。在此过程中，国家应发挥引领和统筹作用，与企业并肩同行，提供支持，使其具备充足的能力，进而在国际市场上站稳脚跟和确立自身地位。



2025年，越南对外投资总额超过13.6亿美元，比上年增长88.7%。其中，2026年前四个月，对外投资额继续达到7.139亿美元，是2025年同期的2.3倍。



开拓诸多新领域



经过20年在海外投资，越南军队电信集团（Viettel）的品牌现已遍布16个国家。凭借连续多年保持约20%的增长率，国际业务目前每年为该集团贡献超过30亿美元的营收。



值得关注的是，在Viettel开展电信业务的10个市场中，其在7个市场稳居运营商首位。此外，Viettel已在老挝、柬埔寨、东帝汶、布隆迪和坦桑尼亚等5个市场正式开展5G业务。未来一段时间，Viettel决心将境外营运模式从“对外投资”转变为全球经营战略（Go Global 2.0）。



因此，Viettel 在东帝汶、坦桑尼亚、布隆迪和柬埔寨等部分国际市场已获得新一代频率许可，为部署先进技术基础设施和扩大业务空间奠定了重要基础。



不仅限于电信领域，Viettel 已在老挝正式开通物流服务，并计划继续在柬埔寨和缅甸这两个潜力市场开展业务。与此同时，该集团还主动在多米尼加共和国、巴拿马及厄瓜多尔等新市场寻求投资机会。



VNPT在国家成就展上设展位。图自越通社

越南邮政电信集团（VNPT）在从传统电信供应商向数字技术集团转型的过程中，选择将人工智能技术作为其“走向海外、征服世界”的战略性武器。该集团已成立了VNPT AI公司，旨在引领AI模式的研发并实现自主掌控。



VNPT AI总经理阮进强表示，该公司将集中力量发展AI和GenAI（生成式人工智能）生态系统，核心目标是将AI产品推向国际市场，首选目标包括美国、日本、韩国及其他潜力市场。该公司还立志成为越南排名第一的AI品牌，在集团的长远发展战略中扮演新引擎的角色。



加强可持续的存在



政府总理近日正式批准了《2026-2030年进军国际市场计划》（简称Go Global计划）。该计划的一大亮点是充分肯定了私营经济部门企业是引领进军国际市场进程的重要力量。



该计划的目标是通过对外投资、国际经营以及更深层次地融入区域和全球供应链与价值链，使越南私营经济部门在海外的存在在规模和质量上均实现全面、高效且可持续的提升。

为实现上述目标，该计划提出了五项任务与解决方案，即建立配套、透明且便利的体制框架；构建信息平台，提升企业对进军国际市场的认知与能力；鼓励并为企业对外投资创造便利条件；推动企业更深层次地参与全球供应链和价值链；为企业加强跨境数字贸易活动创造便利条件。

该计划还设定目标，即到2030年，在各尖端及战略行业中，至少形成20家深度参与区域和全球供应链及价值链的大型企业。越南企业将真正凭借自身的产品、智慧和品牌实现“走向全球”（Go Global），而不仅仅是为他人代工。（完）



