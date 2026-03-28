越南企业调整战略布局 保持出口增长势头

在中东冲突持续、物流成本攀升以及主要市场标准不断收紧的背景下，越南水产品、果蔬、纺织服装等重点出口行业的企业正主动调整发展战略。从优化产品结构、重组供应链，到提升可持续发展标准，企业必须加快适应步伐，以保持增长势头，并巩固自身在国际市场的地位。

越南水产加工与出口协会副秘书长黎恒表示，面对地缘政治风险和物流成本上升的压力，水产业正灵活调整策略。由于基本食品需求依然旺盛，企业已转向生产价格适中、易于销售的产品，如巴沙鱼、罗非鱼、罐头食品和鱼糜，不再集中于部分市场遇冷的高端产品。

面对挑战，农产品与果蔬行业同样采取审慎应对策略。越南果蔬协会秘书长邓福原表示，许多企业已对产品结构进行调整，减少新鲜果蔬出口比重，增加加工类果蔬产品，以适应长达45至60天的海运周期。协会建议企业采取分批发货、灵活调配船期的做法，并积极研究租赁冷库或在风险较低国家设立中转站，以维护供应链的稳定运行。

从欧洲市场来看，越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉军表示，欧盟正扩大可持续供应来源，同时《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）已进入实施第六年，许多关税降至零，为越南商品带来优势。然而，自2026年起，欧盟将继续实施多项新规，如碳边境调节机制（CBAM）、反毁林法规（EUDR）以及循环经济、生态设计和部分商品电子护照等要求，对企业绿色转型提出更高要求。

在美国市场，越南驻美国商务处处长杜玉兴指出，消费者对产品的可持续性、深加工水平、来源可追溯性以及供应链透明度的关注度日益提升。与此同时，针对越南商品的贸易救济调查数量不断增多，对企业合规能力提出了更高要求。

为保持出口增长，越南政府总理已签发第23/CĐ-TTg号通知，要求各部门解决困难，保障能源供应，并推动与拉丁美洲和中东地区谈判新的自由贸易协定，以拓展市场。

越南纺织服装协会副主席张文锦表示，减少对进口原材料的依赖已成为当务之急，因为对布料和辅料依赖过大使企业在物流中断时容易陷入被动。他建议加大对纺织和染整生产的投资，并尽快建设专业工业园区，以提高本地化率和竞争能力。

从宏观角度看，河内国家大学经济大学宏观研究团队负责人阮国越博士认为，在国际贸易政策不断变化的背景下，出口模式需要从数量增长转向质量提升。这要求打造强大的本土企业队伍，主动推进技术创新，并更深入地参与全球价值链。（完）