越南企业着力将商品带入现代分销渠道中

据越南各进口商品供应商的评价，越南消费者日益重视健康的生活方式并善于吸收不同的饮食文化，从而成为许多国家和地区农产品和食品潜在的出口市场。



美国驻胡志明市总领事馆高级农业官员本杰明·佩特洛克（Benjamin Petlock）认为，越南是美国农产品（包括食品和饮料）日益重要的出口市场。 因此，美国贸易促进单位不断努力将美国商品带入越南市场上各现代的零售渠道中。



意大利驻胡志明市总领事恩里科·帕杜拉（Enrico Padula）表示，越南是意大利政府优先发展贸易和投资关系的10个新兴市场之一。 目前，越南也是意大利第一大东盟贸易合作伙伴。



据越南永旺公司采购部副经理Kazaoka Takao评价称，越南产品的质量和供应来源不断改善，符合该公司分销系统的采购标准以及满足消费者的需求。



在后疫情时代，包括越南人在内的全球消费者的消费需求发生了巨大的变化，他们追求健康的生活方式，寻找安全、绿色和清洁的产品。 这促使零售商和分销商寻找新产品，以丰富必需消费品的供给，有效满足新形势下消费者的新需求。



胡志明市工贸局日前发布的报告显示，2022年9月全市消费品和服务零售总额超过9.2万亿越盾（约合39.5亿美元），环比增长1.2%，同比增长146.3.%。 2022年前9月，全市消费品和服务零售总额近805万亿越盾（约合337亿美元），同比增长25.9%。2022年9月份胡志明市份消费品和服务的购买力与8月相比略有所增长。（完）