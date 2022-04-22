越南企业对拉美地区的投资机遇广阔

古巴共和国正大力开展招商引资工作，推出许多优惠政策来呼吁胡志明市乃至越南企业对该国马里埃尔发展特区进行投资。这被视为国内企业对被视为与拉丁美洲地区各国搭建桥梁的马里埃尔发展特区的投资机遇。

近年来，越南与古巴之间的贸易投资关系不断发展，两国在农业、石油、电信、教育和卫生等老滚与的合作效果显著。越古双边贸易协定于2020年正式生效，有助于促进贸易交流和确保越南企业对在古巴各项投资项目的参与。

目前，古巴在越南开展的4个投资项目的投资资金超700万美元，在对越投资的140个国家和地区中居81位。越南在古巴开展的投资项目4个，投资资金超4400万美元。

胡志明市贸易投资促进中心副主任高氏飞云表示，两国投资和贸易往来尚未与两国潜力相称，双方企业的机遇仍广阔。最近举行的对马里埃尔发展特区投资促进研讨会是新冠肺炎疫情后胡志明市与古巴之间举行的首项活动，有望将为双方扩大合作注入动力。通过该研讨会希望越南企业将进一步了解对古巴的投资机会。

古巴驻胡志明市总领事阿里阿德涅·费奥·拉布拉达(Ariadne Feo Labrada)表示，马里埃尔发展特区具有重要地理位置，地处加勒比海之中心，是西半球主要航海线路的十字路口，距哈瓦那以西45公里。该特区主要吸引对高附加值、使用知识和创新的货物生产和服务以及绿色技术等。

马里埃尔发展特区办公室副主任瓦尔德斯（Yanet Vázquez Valdés）表示，以长远视野成立该特区是古巴经济模式更新过程的一部分。特区出台了特殊海关制度、特别控制制度、内部秩序和移民管理特别制度、特殊保险制度和特殊货币兑换制度等等。

目前，在特区运行的36个项目中，7个项目已再投资和创造1.59万个投资机会。该特区占地面积约465平方公里，优先吸引对技术、物流、服务、工业、旅游、港口、农业、畜牧、食品等领域的投资。马里埃尔发展特区有望将为胡志明市乃至越南全国投资者带来更多机会。



越南与古巴力争到2025年双边贸易额达5亿美元。古巴法律环境安全，投资者在对马里埃尔发展特区进行投资时将获优先支付。此外，在该特区进行投资的企业将成为发展潜力巨大的拉美地区、加勒比和南美等地区的桥梁。（完）