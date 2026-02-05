越南企业在阿尔及利亚巧克力与咖啡展上寻找合作伙伴

据越通社驻阿尔及利亚记者报道，第七届阿尔及利亚国际巧克力与咖啡展（CHOCAF）于2月4日（当地时间）在奥兰市会议与展览中心正式开幕，吸引约60家企业以及来自阿尔及利亚各地和包括越南代表在内的世界多国的专家与参观者参加。

本次展会由Vision Future公司主办，并在阿尔及利亚职业教育与培训部的支持下举行，被认为是阿尔及利亚最重要的专业展会之一，为高端食品加工领域的生产商、设备与原料供应商，以及工匠和专家搭建了交流对接的平台。

展会将持续至2月7日，全面展示咖啡和巧克力产业的完整价值链，从原材料、机械设备到糖果、巧克力和咖啡等终端产品一应俱全。除展位展示外，CHOCAF 2026期间还安排了多场烹饪演示、技能竞赛和专业交流活动，有助于推动创新、提升技艺水平并推广产品品质。

在接受越通社驻阿尔及利亚记者采访时，福安咖啡公司总经理阮玄瓒表示，她此行参展旨在推介公司产品，了解阿尔及利亚市场，包括当地消费者的咖啡口味偏好，以及在该国投资的相关模式。在阿尔及利亚访问期间，她切身感受到当地人民对越南人民的特殊情谊，并希望未来能将公司产品出口到这一潜力巨大的市场。

数据显示，去年阿尔及利亚进口越南咖啡的规模超过了传统客户美国。阿尔及利亚约占越南咖啡总出口量的6.5%，而美国为5.9%。越南驻阿尔及利亚商务参赞黄德润表示，2025年越南对阿尔及利亚咖啡出口量达89336吨，出口额近4.55亿美元，较2024年分别增长161%和257%。目前，咖啡产品占越南对阿尔及利亚出口总额的近85%。（完）