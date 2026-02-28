越南企业在“国际赛场”上转型

越南企业正告别单纯依靠廉价或成本优势的旧模式，而是凭借技术、标准和品牌在国际市场上站稳脚跟。然而，为了让越南企业有足够实力与外国企业竞争，政策机制中存在的不足之处需要继续得到完善。

福生股份公司董事长潘明通就国际竞争能力提出意见时认为，越南企业必须不断自我改进。从一家粗胡椒出口企业，福生集团已强力转向深加工、建设品牌并直接参与国际分销链。迄今，福生公司的胡椒和咖啡已销往超过120个市场，年营业额估计超过4亿美元。

潘明通认为，当前的国际竞争已不再是“卖得出货”而是“守得住市场”。合作伙伴不再先问价格，而是问原料区在哪里，生产是否可持续，企业是否有长期供应能力。“若不改变思维，按老方式做农业，就无法走远。但若做对了标准，农业就是可持续的‘金矿’。”潘明通先生分享道。

持相同观点的Vina T&T 集团总裁阮廷松评价，越南企业只有在掌控整个价值链时，才能与外国企业平起平坐。当前国际合作伙伴关注的是货源的稳定性、履行合同的可靠性以及多年来贯穿始终满足标准的能力。

阮廷松同时认为，只有当企业控制了原料区、主动掌握质量标准并掌控物流时，才能守得住市场，也才能与跨国农业集团公平竞争。

不仅在农业领域，越南企业的竞争能力也在高科技领域得到清晰体现。Real-time Robotics股份公司执行经理梁越国认为，由越南企业研发、设计和制造的无人机目前已具备与中国、以色列、美国产品直接竞争的能力。目前该企业掌控了设计、控制算法、人工智能集成，并能根据市场需求定制产品。

越南展馆参加于2月11日至13日在德国纽伦堡会展中心举行的2026年国际有机食品博览会（Biofach)。图自越通社

越南出口额已从2021年的超过3360亿美元增长到2025年的4750亿美元。数万家企业正参与出口，多个行业已在美、欧、日等大型市场建立了稳定地位。然而，专家们认为，目前具备足够实力公平竞争的企业数量仍未与经济潜力相称。

胡志明市企业协会主席阮玉和认为，当前越南企业面临的最大挑战在于应对全球贸易"新规则"的抵抗力和适应能力。关于碳税、ESG标准、贸易防御、物流成本、合规成本增加的要求正制造巨大压力，而大部分企业尚未有足够资源跟上。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜则认为，企业的竞争能力应被视为一个整体。其中，企业是中心，但不能脱离体制、营商环境以及生态系统中的联系的作用。

基于此现实，专家们提出一系列解决方案。首先是继续大力推进行政手续改革，降低企业合规成本。与此同时，需要为改革创新企业、绿色转型企业设计更合适的信贷政策。同时，发展物流基础设施、加强国内企业与FDI企业及国际分销系统的产业链连接，也是提高竞争能力的关键条件。从那些已走出国门的企业来看，如何让越来越多的越南企业"起飞"并在全球竞争中站稳脚跟是当前的难题。（完）