越南企业加强国际分销渠道合作

Central Retail越南公司与乐天广场市场签署了合作谅解备忘录。图自越通社

3月13日，胡志明市投资与贸易促进中心与Central Retail越南公司在胡志明市联合举办越南企业与国际进口商对接会。来自美国的乐天广场市场（Lotte Plaza Market）和韩国的HomePlus等国际大型分销商参与对接，旨在为越南企业搭建直接与国际分销系统接轨的平台，进一步拓展越南商品进入全球市场的机遇。



该活动吸引了50多家企业参与，展示了咖啡、巧克力、调味品、鱼露、面条、米制品、糖果、果干和水产品等优势出口商品。大部分产品符合GlobalGAP、HACCP、ISO等国际标准，且具备清晰的溯源能力。



越南工贸部国外市场发展司副司长阮草贤表示，将越南企业与国际分销系统对接，是越南政府多年来持续推进的贸易促进计划的重要内容之一。这些计划旨在支持国内企业将商品直接引入全球各地的分销网络，而不仅仅通过中间环节出口。同时，越南企业也将借此机会更深入地了解国际市场需求，直接与进口商对接，掌握将产品推向全球分销渠道的有效方式。



Central Retail越南公司副总裁保罗·黎表示，Central Retail始终注重推动各项支持越南企业开拓市场的活动。在此次活动中，Central Retail越南公司与乐天广场市场签署了合作谅解备忘录，旨在推动越南商品进入美国乐天广场零售系统。该协议预计将为越南企业进入这个全球最大消费市场之一的零售分销系统开启更多机会。



借此机会，越南工贸部代表还介绍了"2026年越南国际采购商品供应链对接展览会"计划，该活动预计于2026年9月3日至5日在胡志明市举办，旨在为企业与世界各分销系统和采购商会面创造机会。（完）