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越南企业加大从美国采购力度
2025年前几个月，从美国进口的商品增长明显。据越南海关总局公布的数据，2025年4月，越南从美国进口商品总额达15.7亿美元，同比增长近40.2%。
2025年前四个月，越南从美进口总额达57亿美元，同比增长近26%（增幅达11.6亿美元）。
从美国进口的最大商品类为计算机、电子产品及零部件，达18.2亿美元，同比增长58.26%。此外，棉花、机械设备及零配件、塑料原料、饲料及原料、蔬果等多个品类进口额也达数亿美元。
预计未来几个月，美国产品进口仍将大幅增长。多家大型企业正积极推进进口计划，努力缩小越美贸易差额。
越南工贸部长兼政府对美贸易谈判团团长阮鸿延在向政府汇报时指出，越南多家大型企业都表示，将在2025年6月前加大与美方伙伴的接触，推进已签署协议和备忘录的落地实施。
过去一段时间，这些企业已从美国进口了飞机、机械设备、燃气电厂涡轮机、电力传输系统、GPU芯片等总值数十亿美元的产品，用于各大投资项目。
阮鸿延表示，越南当前对美国产商品、设备和服务需求巨大，价值高且稳定。这些正是美方的优势产品，也是越南市场的实际所需。越美经济互补性强，是两国经贸关系持续发展的重要基础。
他说：“为加快经贸合作，越美双方需尽快梳理并解决障碍，创造便利条件，促进双方企业在基本商品交易方面的合作互补。”
越南企业期待本轮谈判能够加快关税下调，为两国经贸往来和合作创造更大空间。
推动贸易平衡
本周，由越南财政部牵头的代表团将与美方相关机构及半导体、高科技、银行等行业协会和企业进行商谈。根据政府总理的安排，财政部负责率团参加于5月11日至14日在美国马里兰州举行的2025年SelectUSA投资峰会。
财政部长阮文胜认为，越南代表团参加此次峰会将有助于促进越美贸易和投资合作。此次参会的越南企业数量也创下历届最高纪录。
在推动贸易平衡方面，越南已对多种美国产消费品降低关税，包括汽车、大豆粕、饲料用玉米、樱桃、葡萄干、木材、乙醇等。预计，关税下调商品清单未来将在谈判中进一步扩大。
贸易便利化和关税下调有助于使更多美国产品进入越南市场，让消费者以更低价格获得更优质商品，同时也将降低饲料、贸易等领域企业的生产成本。
当然，随着关税降低，部分商品进口额势必上升，对国内部分生产企业带来一定压力。企业需要主动制定应对策略，提升产品竞争力。
越南美国商会表示，关税降低不仅有利于美国出口商，也将使两国消费者和两国经济受益。美方零售企业普遍支持越南在关税谈判中取得积极成果。
越南驻美商务参赞杜玉兴表示，沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）、家得宝（HomeDepot）、开市客（Costco）等多家美国大型零售集团正考虑参加由越南工贸部于2025年9月主办的“越南国际采购博览会”（Vietnam International Sourcing Expo 2025）。
河内美国商会（American Chamber of Commerce）执行董事亚当·西特科夫（Adam Sitkoff）表示：“贸易与投资是越美关系的坚实支柱。两国关系提升为全面战略伙伴，为关税谈判创造了良好环境。AmCham及美国企业希望两国开展便利的贸易活动，不受关税限制。”
美国驻越南大使马克·纳普尔（Marc E. Knapper）也指出，尽管未来仍面临挑战，但凭借越南积极、真诚、建设性的态度，双方的关税谈判将取得积极成果。（完）