越南企业以药用植物作为支柱 给困难的土地带来“甜果”

乂安省芒垄制药保护和发展中心是与TH集团所属的TH Herbals可持续发展相关的高质量药物资源保护和开发项目的组成部分。这也是符合当地政策方针的方向，将药用植物转化为祈山县乃至乂安省的经济发展优势。

乂安省祈山县人民委员会副主席土伯若表示，该县的许多乡气候和土壤适合种植，并包括现有的自然药用植物，如：玉玲人参、七叶一枝花、当归、苦瓜等。这些植物在自然界中生长得相当多，因此多年来，人们开始收集这些药用植物。

确定这是改善农民经济的方向，2020-2025年任期祈山县党委的决议强调了该县的突破：发展与生态旅游、社区旅游相关的药用植物。

“祈山县的药用植物以前在自然界中有很多，但没有得到管理和保护。如果没有保护和发展的政策，人们对自然的剥削将逐渐枯竭，导致灭绝。而且，本县非常清楚这一点”，土伯若说道。

土伯若指出，祈山县已确定将开发和发展芒垄、西山和娜仁成为原材料区。这是三个有相似特征的乡份，许多草药被初步制备，制成有利于人类健康的药物，其中许多是民间流传的浸泡和大补。因此，近期，有关机构进行了实地调查，以确定发展方向；将提案和项目与企业配合，以保护稀有药物物种。特别是，TH集团与当地合作实施了与森林保护相结合的药物开发项目。

土伯若强调：“许多药物只存在于祈山，我们确定需要保护和开发。未来，TH集团承诺继续投资，转让科学技术，并帮助当地居民销售产品。因此，我们相信TH集团的药用植物种植区将取得成功”。

凭借TH True Herbal产品，TH集团将越南草药的价值提升到了一个新的水平，并为草药饮料带来了新的视角。

在芒垄山区扩大药用植物原料区，在森林树冠下建立药用植物种植模式，TH集团不仅帮助当地居民摆脱贫困，给困难的土地带来“甜果”，而且有助于维护天地慷慨赐予的药用仓库。（完）