越南企业与柬埔寨企业加强合作对接力度

12月2日，安江省贸易与投资促进中心与越南驻柬埔寨商务处和柬埔寨中小型企业协会在安江省联合举行“越南安江省企业与柬埔寨企业的对接合作机遇”会议。

安江省是发展潜力巨大的省份。该省地理位置优越，被视为连接胡志明市、芹苴市和柬埔寨金边等三大城市的经贸中心，也是九龙江三角洲地区各省市乃至越南通往柬埔寨及东盟各国的重要门户。

安江省贸易与投资促进中心主任黎忠孝在会上发表讲话时表示，此次会议为越南与柬埔寨中小型企业加强合作、寻找商机、加大商品出口地区并助力两国中小型企业逐步克服由新冠肺炎疫情和全球经济通胀形势带来的困难等创造良好机会。

黎忠孝还建议安江省企业应充分把握该机会以接入柬埔寨市场，改进技术和生产流程，提高产品质量，改变经营方式，进而更好地满足柬埔寨消费者的需求。

柬埔寨中小型企业协会主席OknhaTe Taing Por在会上发表讲话时透露，柬埔寨的优先方向是加强与越南企业的经营合作力度。

越南驻柬埔寨大使馆一等秘书负责商务处潘文长表示，目前，越南和柬埔寨的许多企业正在有效运营，并计划进一步扩大双方贸易与投资范围。两国企业对两国关系的发展前景以及两国之间贸易与投资促进政策充满信心。

他说，此次会议是让国内企业，特别是中小型企业接入柬埔寨市场，并在销售产品方面加强与柬埔寨企业、分销商、超市和便利店等的对接力度的良好机会。

同时也是柬埔寨企业特别是与安江省接壤省份了解越南市场并在越南寻找投资合作商机的良好平台。（完）