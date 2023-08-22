越南以切实行动协助内陆发展中国家

内陆发展中国家(LLDCs)《维也纳行动纲领》(VPoA)亚欧区域高级别审查会议于8月22日在泰国曼谷举行。受外交部委托，越南驻泰国大使潘志成出席会议的高级别对话会并发表讲话。

越通社驻曼谷记者报道，本次会议于8月22日和23日举行，旨在更新《维也纳行动纲领》审查进程，力争于2024年在卢旺达举办联合国关于内陆发展中国家第三次会议；为满足内陆发展中国家在实现各项联合国可持续发展目标进程中的特殊要求分享经验并建言献策等。

越南驻泰大使潘志成在会上发表讲话时强调，距离《维也纳行动纲领》部署十周年仅剩一年时间，但目前纲领中6项优先事项落实进程正在面临全球危机带来的不利因素。当前，全球经济增长缓慢、通胀高企、公共债务飙升的困难局面导致内陆发展中国家基础设施建设引资规模下降以及经济结构调整滞后。潘志成指出，目前是各国共同努力协助内陆发展中国家解决新兴困难和挑战的适合时机。

潘志成表示，作为发展中国家之一，越南已在区域、次区域和双边框架内多措并举协助内陆发展中国家。越南已积极实施东西经济走廊（EWEC）等诸多项目和计划，促进大湄公河次区域合作发展等。

越南同时也积极参与加强东盟互联互通以及与老挝“一个边境—一个支柱”等其他双边计划等。越南对协助内陆发展中国家的强有力承诺在今年7月承办国际货运代理协会联合会(FIATA)亚太地区年会暨东盟货运代理协会联合会(AFFA)年会以及2017年承办联合国关于亚欧地区加强过境及贸易便利化合作、实施2030年可持续发展议程的高级别会议等方面得到了充分体现。

值此机会，越南根据后疫情时代复苏经验提出了部分建议，如推进基础设施互联互通；发展旅游和数字技术经济等受地理位置偏远较小的领域，以挖掘内陆发展中国家的经济潜力；加强湄公河等跨界河流运输合作等。2023年1月，越南已同老挝签署了将老挝境内湄公河1800公里河流上29个港口与越南各港口连接起来的协议。

潘志成在此强调了越南对协助并深化与内陆发展中国家合作关系的强有力承诺。越南愿为实现包容性、可持续且有韧性发展，不让任何国家掉队做出贡献等。（完）