越南以内生动力夯实出口韧性

然而，挑战亦接踵而至：对国外投资领域的高度依赖、附加值较低、“绿色转型”压力以及全球贸易碎片化等问题，要求出口在新的时代必须强劲转向依靠内生动力、深化发展和可持续性。

连续十年实现贸易顺差

越南工贸部进出口局局长阮英山表示，2020-2025年标志着越南进出口发展的关键阶段，充分展现了贸易对经济增长的支柱作用。

在全球经济风云变幻的背景下，越南出口仍保持年均约10%的增速。出口额从2020年的2815亿美元增长至2025年的约4750亿美元。商品结构持续拓宽，有36类商品出口额超过10亿美元，其中8类商品超过100亿美元。

值得注意的是，越南自2016年起连续十年保持贸易顺差；2020-2025年间，年均顺差就达约200亿美元。就国际地位而言，越南在2025年已跻身全球前15大出口国之列，反映出其深度的国际融入以及在全球供应链中日渐凸显的重要角色。



仍存诸多不稳定因素



据越南工贸部称，越南出口仍存在诸多结构性短板，对中长期可持续发展目标构成挑战。从国际层面看，全球经济增长复苏缓慢、地缘政治冲突持续、贸易保护主义和贸易碎片化趋势加剧，加之环境、劳工、溯源等新出台的技术壁垒，正在压缩出口增长空间。

特别是，供应链"绿色化"要求，如碳排放和可持续生产标准，给企业，尤其是中小型企业带来巨大压力。从国内情况看，出口仍高度依赖外资领域，约占出口总额的70-75%，而本土企业尚未深度参与高附加值环节，并且对进口原材料和零部件的依赖程度依然很高。

在市场方面，美国是最大的出口市场，而中国则是主要的进口来源地。这种依赖性使得越南出口在面对外部波动及主要贸易伙伴政策变化时更易受到冲击。

依靠新增长动能实现转变

在越南设定两位数经济增长目标的背景下，出口将继续发挥重要引领作用，但亟待从粗放型增长模式转向深度、高效和可持续的发展道路。

越南工贸部进出口局副局长陈青海表示，工作重点在于提升附加值、科技含量、国产化比率及经济自主能力；发展基础工业、配套产业，并推动与深加工及品牌建设相结合的农业结构重组。

与此同时，推动出口市场多元化、有效利用自由贸易协定、开拓中东、非洲、南美市场以及发展跨境电子商务成为迫切要求。专家指出，满足环境、劳工和治理方面的可持续性标准，已成为提升竞争力的必要条件。

在2026-2030年阶段，工贸部将着力推动贸易促进活动向现代化、数字化转型，以行业领军企业为核心引领价值链。今后，越南出口既面临新的机遇，也不乏诸多挑战。将越南打造成为“出口强国”的目标正逐步清晰，其路径将与建设一个高科技、深度融入、并具备在全球市场公平竞争能力的经济发展蓝图紧密相连。（完）