越南代表队首次主场夺得FFWS SEA冠军

SECRET WAG的夺冠被视为越南电子竞技发展的重要里程碑，充分展现了越南战队在区域赛场上日益增强的竞争实力。



FFWS SEA 2026年春季赛总决赛于5月30日至31日在胡志明市第七军区体育馆举行。自4月24日开赛以来，经过一个多月的激烈角逐，来自东南亚的18支顶级战队中共有12支晋级总决赛，争夺最终冠军。



本次赛事吸引了约1500名观众现场观赛，线上观看人数超过30万人次。参赛队伍包括泰国的Buriram United Esports、Team Falcons，印度尼西亚的RRQ Kazu、EVOS Divine，以及马来西亚的Aurora Gaming等东南亚知名战队。



尽管未能在总决赛前举行的Point Rush积分赛中取得额外加分优势，SECRET WAG在决赛日依然展现出强劲状态。战队在第三局比赛中首次取得“Booyah！”（胜利），并逐步掌控比赛节奏。



本届总决赛继续采用Champion Rush赛制，即当队伍积分达到90分门槛后进入“冠军冲刺”状态，随后率先获得一场“Booyah！”胜利的队伍即可夺冠。这一赛制使得冠军争夺更加激烈且充满悬念。



然而，SECRET WAG创造了赛事纪录，仅用6局比赛便取得4次“Booyah！”，成为首支在Champion Rush总决赛中仅以6场比赛便锁定冠军的队伍。



在决定胜负的关键比赛中，SECRET WAG成功把握机会，在主场观众的热烈欢呼声中赢得决定性胜利，最终加冕FFWS SEA 2026年春季赛冠军。



赛事结束后，SECRET WAG以及东南亚排名前八的队伍，连同2025年电子竞技世界杯冠军EVOS Divine，将共同代表东南亚参加2026年电子竞技世界杯。该项赛事汇聚了全球顶尖的《Free Fire》战队。



对于包括越南战队在内的东南亚代表而言，这将是继续在国际赛场上展示实力、创造电子竞技新佳绩的重要机遇。( 完)





