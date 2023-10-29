越南代表团积极参与各国议联第147届大会

为期5天的各国议会联盟第147届大会27日下午在安哥拉首都罗安达落下帷幕。

率领越南国会代表团出席各国议联本届大会的国会副主席阮克定在大会闭幕当日接受越通社记者采访时已强调，各国议联本届大会已取得圆满成功，吸引130个成员国代表与会。在各代表团团长中有26位国会主席/议会议长，22位为国会副主席/议会议长。

在会议上，阮克定已代表越南代表团在大会全体会议上发表讲话。阮克定表示，本届大会的主题为“议会行动 促进和平、正义和强大体制”。本届大会已选举产生新一届各国议联主席，任期3年。这是首次4名候选人均为女性并都来自非洲地区。坦桑尼亚议会议长图利娅·阿克松(女,Tulia Ackson)以高票当选新一届各国议联主席。

阮可定表示，由4人组成的越南代表团已参加本届大会期间举行的各项活动。越南代表出席了各国议联女议员论坛、全球青年议员论坛，联合国可持续发展委员会、和平与国际安全委员会、人权与民主委员会的各场会议。阮克定表示，越南代表团在各论坛和四个委员会的会议上都发表讲话并他们所提出的意见和建议获好评。

出席会议期间，越南代表团已与坦桑尼亚、马耳他和日本的国会/议会代表团举行双边会晤，会见澳大利亚、泰国、老挝、柬埔寨和缅甸等国代表团。阮克定强调，各国际代表团都高度评价越南的国际地位，特别高度评价近期越南已同各议联配合，在河内成功举行第九届全球青年议员会议。（完）