越南代表团出席联合国教科文组织执行局第220届会议

越通社驻法国记者援引越南驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团的消息报道，联合国教科文组织执行局第220届会议全体开幕会从10月14日至16日在法国首都巴黎召开。越南外交部副部长、越南UNESCO国家委员会主席何金玉率越南代表团出席会议。

何金玉在开幕式上致辞时强调，在世界发生时代之变背景下，基于团结、真诚和互信的多边合作以及联合国和教科文组织的关键作用非常重要。

何金玉建议联合国教科文组织和执行局继续实施促进教育可持续发展目标的倡议和计划，提升全球学习城市网络的效果；将文化和遗产联系起来，促进可持续发展；促进开放科学、人工智能伦理道德、应对气候变化、减少自然灾害风险等，从而推动2024年9月联合国未来峰会结果的落实，支持各成员国落实联合国2030年可持续发展目标。

何金玉强调，越南一直重视多边合作和联合国教科文组织的作用，愿做值得信赖和负责任的伙伴，为联合国教科文组织共同事务做出更主动、更积极的贡献。

在此期间，何金玉与联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱、联合国教科文组织副总干事曲星、联合国教科文组织分管非洲优先及对外关系事务助理总干事费尔明 ·马托科以及部分国家代表等举行会晤，旨在推动双边和多边合作。

教科文组织总干事和教科文组织各位领导人均对苏林总书记、国家主席对教科文组织总部的富有成效和实质性的历史访问所取得成功，尤其是将越南与教科文组织合作关系推向新高度表示特别高兴和印象深刻。教科文组织领导人和各国代表团团长高度评价越南与教科文组织近50年来的良好合作关系，并强调越南在保护和弘扬遗产价值与促进可持续发展相结合方面成为了典范。（完）