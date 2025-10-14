越南代表团出席在北京召开的全球妇女峰会

越通社驻北京记者报道，主题为“命运与共：加速妇女全面发展新进程”的全球妇女峰会于10月13日至14日在北京举行，来自世界110个国家领导人和妇女组织代表与会。越共中央委员、越南妇女联合会主席阮氏线率团出席峰会。



1995年，联合国第四次世界妇女大会在北京举行，是全球性别平等进程的里程碑。大会通过的《北京宣言》和《行动纲领》至今仍是全球促进妇女权利的重要指导文件。



越南妇女联合会主席阮氏线在会上介绍了越南在推动性别平等和妇女赋权方面的努力与成就。她指出，近年来，越南积极履行《北京宣言》及国际人权公约相关承诺，取得了多项积极进展：性别平等指数持续提升，科研人员中女性占比达44%，投身STEM领域的女性比例接近40%，国会女性代表比例保持在30%，女性企业家占比亦超过28%。越南持续制定并落实各项政策，推动女性全面参与经济、政治和社会生活，尤其在科技、企业、教育和卫生等关键领域的战略规划中，始终将女性置于重要位置。

此外，越南一直积极为国际社会促进性别平等做出贡献。越南参加联合国维和行动的女性干部和战士比例达14.4%，高于世界平均水平。越南还参与并推动联合国和东盟关于促进性别平等和妇女进步的多项倡议。



为继续有效落实《北京宣言》和《行动纲领》，阮氏线强调，各国应努力维护和平稳定，这是妇女发展和进步的前提；同时，加强交流与对话，增进了解，促进性别平等，应对新形势的快速变化，使妇女为维护各国和平稳定和可持续发展作出日益积极的贡献。



越南愿进一步深化合作，持续提升妇女在经济生活中的参与度与影响力，特别是强化女性在科学、创新及企业领域的资源对接与能力建设，助力妇女成为新兴领域的先锋力量。



她强调，越南相信凭借团结和决心，国际社会未来将继续实现《北京宣言》和《行动纲领》的愿景，走向一个和平、可持续发展的世界，让所有妇女和女童都受到尊重、保护和赋权，实现全面发展。（完）