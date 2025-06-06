越南代表出席 《东盟地区论坛》灾害救援中期工作组会议

自6月4日至5日，越南与斯里兰卡、孟加拉国在斯里兰卡科伦坡共同主持召开《东盟地区论坛》（ARF）灾害救援中期工作组第23次会议。会议以线上线下相结合方式举行。

此次会议吸引了ARF成员国代表、东盟秘书处以及部分斯里兰卡从事环保青年代表参加。外交部东盟司司长陈德平大使率领由外交部、国防部、公安部、农业与环境部等部门代表组成的代表团出席会议。

会议上，各代表集中回顾了本地区灾害救援合作情况。面对天气异常多变、自然灾害、风暴、洪水等风险频率和强度日益增加的背景，与会代表一致认为需要继续加强地区合作，优先提升应急能力与准备状态，降低风险，并加强军民力量在人道主义救援中的协调效率。

各方还一致同意要有效利用并发挥东盟和东盟地区论坛等现有地区合作机制与框架的作用。

与会国家代表分享了各自在灾害应对和救援方面的经验，从政策法律框架构建、机构设置，到在紧急情况下部署力量、设备与工具的实际操作等。

值此机会，俄罗斯、孟加拉国和斯里兰卡代表也分享了在3月28日缅甸地震后参与救援工作的经验。

在《东盟地区论坛》框架内，与会代表充分肯定在落实《ARF河内2号行动计划》（2020-2025年）灾害救援合作内容及《ARF灾害救援工作计划》（2024-2027年）方面取得的积极进展，并充分体现了各ARF成员国在这一优先领域的共同承诺。

作为会议联合主席国，越南代表团积极发挥协调作用并提出多项重要建议，强调需加强各区域灾害救援机制间的协调配合，确保优势互补；深化各国开展国际救援行动时的协作，包括研究恢复ARF框架下的演练活动；建议全面评估包括灾害救援内容在内的《ARF河内2号行动计划》（2020-2025）实施成效，为制定论坛新阶段行动计划奠定基础。

值此机会，越南国防部、公安部、农业与环境部代表通过专题报告，分享了越南在提升应急响应与紧急救援能力方面的宝贵经验，并提出多项加强区域合作的重要建议，获得与会代表高度评价。

ARF灾害救援中期工作组是论坛五大重点领域中期工作组之一。目前，越南正与斯里兰卡、孟加拉国共同担任2024-2027年ARF灾害救援中期工作组联合主席。（完）