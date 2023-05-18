越南代表出席《禁止化学武器公约》第五次审议大会

目前，世界上99%的已申报化学武器库存已被销毁，并将在今后一段时间内销毁剩余的化学武器。然而，当一些化学品用于军事和恐怖主义目的时，人类面临着许多新的风险，直接威胁到世界安全和人类安全。消除和防止化学武器仍然是禁止化学武器组织作为一个技术组织的重要使命，其具有监督永久消除化学武器的作用，并协助成员国履行其对 CWC 的义务。秉承这一崇高使命，禁化武组织完成了由现代化实验室组成的名为 Centre ChemTech 的技术中心的建设，并在会议开幕前的5 月 12 日落成。该中心是OPCW努力的成果，投资资金来自 57 个国家、欧盟和其他捐助者的自愿捐款，投资总额超过 3400 万欧元。禁止化学武器组织总干事费尔南多•阿里亚斯(Fernando Arias Gonzalez)在化学技术中心落成典礼上发表讲话时强调，这是多边外交的成功，也是国际社会在维护世界和平与安全方面取得成功的象征。Chemtech 不仅是禁化武组织的实验室，而且将有助于提高禁化武组织面对科技发展和世界安全形势的技术能力，将成为科研人员、高等院校、科研机构、民间社会组织、产业界和相关国际组织的汇聚之地，并将成为各国特别是发展中国家提高履约能力的支持和培训中心。范越英大使代表越南在Chamtech中心为下一代寄语：“让我们为一个没有化学武器的世界而努力”。（完）