越南仍是外国投资者首选投资目的地

失去竞争优势



越南吸引外资仍处于放缓趋势，该形势令人担忧，与印度、印度尼西亚和马来西亚相比，越南在吸引外资方面失去了竞争优势。



然而，越南投资公司越南资本（Vinacapital）首席经济学家迈克尔·科卡拉里（Michael Kokalari）强调，越南仍是外国投资流入的主要目的地，尤其是来自寻找生产基地、替代中国的跨国公司。

迈克尔·科卡拉里提出很多理由可以证明这一观点。首先，苹果首席执行官蒂姆·库克上个月访问印度，引发苹果公司和其他公司将在印度建设新工厂的猜测。但最重要的原因是，对印度的投资并非源于“中国 1”战略，而是投资于制造和供应需求快速增长的国内市场。而过去十年，尤其是中美贸易冲突爆发后，越南一直是中国之后的重要选择。外国投资者，尤其是目前越南最大的出口市场——美国一向选择越南作为出口目的地。



马来西亚或印度尼西亚也是如此，对这些国家的投资主要用于促进越南在电动汽车电池（EV）产品的生产活动。

因此，迈克尔·科卡拉里并不认为，印度可以阻碍外国投资流入越南。他说：“不要把印度的投资浪潮视为从越南投资的转移，并认为今后几年越南继续从“中国加一”战略推动的外国投资中获益最多。



外国投资仍在潮水般涌入越南





附图 图自越通社

上个月，越南南定省与中国台湾最大笔记本电脑製造厂——广达电脑有限公司(Quanta Computer)签署美顺工业园区大型电脑制造合作项目。5月初，南定省完成相关手续，为该项目颁发投资许可。



美顺工业园区大型电脑制造合作项目投资总额预计达1.2亿美元，占地面积22.5公顷，设计年产能450万台。该工厂将是广达公司在全球的第九家工厂，但是其在越南的首家工厂。重要的是，广达是苹果Macbook的合作厂商。 因此，广达在越建厂意味着苹果继续将生产链向越南转移。



此前，2023年2月，越南太平省向苹果公司另一个合作伙伴——仁宝子公司（Compal）投资总额为2.6亿美元的电子设备生产和安装厂项目颁发投资许可。另外富士康（Foxconn）、歌尔股份（GoerTek）、和硕（Pegatron）和立讯精密（Luxshare）等公司不断扩大其在越南的投资规模。



上述举措表明，越南仍然是一个有吸引力的目的地。正如，迈克尔·科卡拉里所说：越南是跨国公司在“中国加一”战略中最青睐的目的地。



永旺集团董事长吉田昭夫（Akio Yoshida）还认为，越南是目前永旺最大的海外投资市场，投资额超过11.8亿美元。永旺购物中心计划将在越南开设20个购物中心。（完）