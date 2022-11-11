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越南仍是世界最大的胡椒生产和出口国
然而，为了使越南胡椒在国际市场上站稳脚跟，胡椒行业应提升产业质量以符合于国际标准，特别是在化学残留物和可持续生产等方面的标准。此外，还需要采用生产管理、质量追溯管理和连接客户等技术。同时，应重新定位形象战略，增加在主要市场上的战略性存在，为使新的产品顺利进入高端市场制定出具体且有效的发展战略。
在为期2天的会议期间，组委会举行了4场讨论会，主要讨论内容围绕全球胡椒市场总体情况、根据市场要求的胡椒耕作与可持续发展战略、越南胡椒行业的展望等问题。此外，来自全国各省市的150多名农民参加了胡椒种植技术培训活动。
举办2022年越南胡椒产业国际会议的目的在于让农民们更加了解国际市场的新规定，以便调整适合的种植流程。同时，为各家胡椒生产商、加工商和出口商互相交换经验、分享信息、共同解决困难和障碍并提出促进越南胡椒行业可持续发展的解决方案创造良好的机会。该会议还是与会代表更新进口市场的消费者的要求和发展趋势的良好平台，从而为越南胡椒行业供应链中的相关各方作出评估并提出能满足进口市场需求的适合经营方案创造便利条件。
越南胡椒协会主席黄氏莲透露，此次会议是加强买方与卖方间对接沟通的平台，同时也是推广越南最大的胡椒种植区——得乐省的风土人情形象和发展潜力的良好机会。黄氏莲认为，为了确保胡椒行业的价值及其可持续发展，出口商、加工商与生产商之间的紧密合作是非常有必要的。同时有必要把农民放在中心位置，农民们也要提高自己的耕作知识。此外，应加强从事胡椒行业企业与合作社和农民之间的对接与合作。
据越南胡椒协会的信息，由于遭受疫情和气候变化方面的影响，越南的胡椒种植面积大幅下降，从2017年的15.2万公顷降至2021年的13万公顷。此外，10多年来，越南胡椒价格波动不断。
经济专家认为，在今后，胡椒种植农户将持续面临一些挑战，如：气候变化的复杂形势、病虫害等。此外，各重要市场的苛刻规定也会导致贸易壁垒。（完）
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