越南介绍国家原产地管理新举措 推动数字化转型与国际合作

世界贸易组织原产地规则委员会例行会议于5月12日在日内瓦举行。越南工贸部进出口局副局长郑氏秋贤从河内线上参会，介绍了越南在货物原产地国家管理方面的新举措。越南常驻日内瓦代表团官员现场出席会议。

完善法律框架 新增原产地自主认证机制



郑氏秋贤表示，越南正起草新的《原产地管理实施细则法令》，将取代2018年第31号法令，对《对外贸易管理法》中有关货物原产地的条款作出具体规定。新法令草案新增了货物原产地自主认证机制，为落实越南参与的各项自由贸易协定中关于自主认证原产地的承诺提供法律依据。草案还更新了电子原产地证书管理与签发系统以及与合作伙伴开展电子原产地证书数据交换的相关规定。

推广电子原产地证书 提升管理透明度



越南分享了原产地证书电子化工作的积极成效。目前，原产地证书通过eCoSys系统以电子方式签发，并附有数字签名、电子印章和二维码用于验证。二维码的应用有助于进口国海关主动核查，大幅减少原产地证书核验请求，有利于促进贸易便利化、缩短手续办理时间、提高原产地管理透明度。

推进权限下放 提高公共服务可及性



郑氏秋贤还介绍了越南在货物原产地领域推进权限下放和分级管理的情况。目前，原产地证书签发工作由工贸部和各省级人民委员会共同实施。全国34个省市中已有31个落实了原产地领域的权限下放和分级管理，提高了公共服务可及性，为地方出口企业提供了更多便利。

多国代表积极评价越南经验



越南在本次会议上的报告受到WTO成员广泛关注。当前，许多经济体正积极推动进出口手续数字化转型，完善原产地规则实施机制，以增强全球供应链适应能力。WTO原产地规则委员会主席对越南积极分享实践经验表示赞赏。美国、新加坡和哥伦比亚代表高度评价越南在防范原产地欺诈合作以及推进原产地证书数字化签发方面所展现的合作精神。

此前，越南代表团已多次在WTO框架下就原产地规则通报、数字化转型应用以及更新原产地证书签发机构名单等议题发表意见。此次发言再次体现了越南在保持透明度、有效履行国际义务方面所作的努力。

越南积极参与WTO各项会议，彰显了其在推动进出口便利化、加强国际合作打击原产地欺诈方面的主动性与责任感。原产地领域的改革也有助于推动国家对外贸易管理数字化转型，落实第57号决议关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的目标。此次政策方向更新，进一步发挥了越南在多边组织和机制中的作用，提升了国家国际地位与声誉。（完）