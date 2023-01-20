越南人浓厚传统春节气氛的年夜饭

据文化专家的介绍，年夜饭是越南人独特的文化仪式之一。越南农历腊月二十三灶王节，是越南人放鲤鱼送灶王爷上天的节日。而年夜饭是邀请灶君回到人间继续管理厨房事务的仪式。这也是邀请祖先和逝者回到民间与子孙共度春节的机会。

年夜饭也是密切家族几代人关系的一顿佳肴，送走旧的一年，也送走了所有烦恼。迎来新的一年，也迎来了新的希望。

越南年夜饭是要供奉祖先的，所以必须精心准备，制作过程须保持干净，视觉讲究美观和丰富，最后才是味道。

据越南民间文艺协会副主席陈友山介绍，大年三十那天，每个家庭无论贫富都会准备2大桌年饭，一个是年夜饭，一个是除夕饭。家里最年长的男人会烧香，请神灵、祖先回家一起过年。

先前，越南尤其是北方人的年夜饭通常以“六碗八碟”为原则，寓意福禄、发财。“六碗”基本为笋、肉皮汤、鱿鱼、蘑菇、粉丝、肉丸，“八碟”基本为煮鸡、肉团（giò）、肉桂烤绞肉（Chả quế）、咸蛋、洋葱泡菜、粽子、菠萝炸鸡肠和红烧鱼等。但随着时间的推移，许多传统菜肴逐渐消失，取而代之的是现代的特色菜。

每个地区，年夜饭也有所差别，例如北方不能缺少方粽子、炸肉、春卷。中部地区有圆棕（这种粽子的味道和北部、中部的粽子味道相似，但是形状不同，北部为方形的粽子，而南部则为是圆柱形）、煮猪肉，而南方是红烧肉，虾沙拉等。

除了美食以外，祭祀仪式还有五果盘、鲜花、纸钱、蜡烛、槟榔、茶和酒等。供品通常放在下面的小桌子上，上面的供桌摆着鲜花、五果盘和一些纸钱。

五果盘是越南民族传统春节期间必不可少的祭品。每一种水果都有自己的味道和颜色，代表不同的意义。但无论是哪一种水果都有着共同的虔灵意义，那就是孝敬祖先，吉祥如意。

年夜饭，又称团圆饭，是越南人一年中最重要的一顿饭。在外工作的人都会在除夕来临之前回老家与家人团聚，忘记生活中的一切忙碌和烦恼，以新的心态、新的希望迎接新的一年。（完）