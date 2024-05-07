这一事件首先是军事史上非常重要的一课，它展示了越南人民军的力量，胡志明主席和武元甲将军等当时越南领导人的军事艺术，他们制定了对抗法国殖民主义者的战术和战略。

奠边府大捷也表明法国和美国殖民主义者没有正确评估越南人民的力量。法国和美国实在无法理解，一旦越南人民站起来捍卫自己的目标和利益，他们就可以无私地、英勇地、以意志和力量去战斗，打败最强大的敌人。

茨维托夫副教授认为，就军事艺术而言，这是一场非常伟大的战役，值得在军事院校中教授。法国人没想到越南人能把这么大的火炮拉上山。法国人也无法想象，普通的越南人，凭借自行车和自己的肩膀，就能运送一切。

茨维托夫副教授强调，由于奠边府的胜利，法国殖民主义者被迫迅速签署了一项给越南带来更多好处的协议。

茨维托夫先生认为，如果要谈越南人民在奠边府战役取得伟大胜利的因素，首先就是越南共产党、胡志明主席、长征总书记、武元甲大将的巧妙英明领导。其二是在奠边府战役中，正义站在越南一边，越南人民站起来捍卫了自己的独立。其三是越南人民的特征，他们可以为国家的崇高事业牺牲自己的生命，这是敌人没有考虑到、也无法理解的。

此外，还有一个因素，那就是声援越南的全世界各国的支持和帮助。其中，对越南奠边府大捷发挥了重要的作用就是苏联和中国对越南所提供的支持与帮助。（完）