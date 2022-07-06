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越南人民热衷旅游
这表明，越南人民对疫情后旅游业的变化，尤其是行程中的中断或旅游费用，都非常乐观，以继续探索世界。该数据还显示了越南人接待国际游客的信心水平。
调查显示，62%的越南游客计划今年进行1至2次旅行，45%希望前往飞行时间为3至8小时之间的越南附近的著名旅游目的地。
值得一提的是，82%的受访者对越南开放边境感到高兴，75%的受访者对越南旅游业接待国际游客的能力充满信心。
在因新冠肺炎疫情而被迫关闭两年后，高达 55% 的游客需要放松和心理保健。尤其是，45%的越南游客想去旅游，因为他们在疫情之前就有计划，但还没有机会去，现在是去的黄金时间。此外，约 32% 的受访者表示他们只是想离开家，无论目的地是哪那个地方。
目前，越南旅行者最担心系高昂旅行成本（53%）、检疫规定（36%）、旅行时感染Covid病毒之可能性（32%），以及突然改变之的防疫入境规定（31%）
根据 Booking.com 的《2022 年可持续旅游报告》，81% 的全球旅行者认为可持续旅游很重要，其中，50%的人表示气候变化的最新消息影响了他们对可持续旅游的选择。
在亚太地区，83%（排名第二）的受访越南人同意做出更可持续的旅行决定的重要性。其中，73%愿意为可持续旅游支出更多；70%同意旅行选择较少，只要它们是可持续的。
这确实是疫情后的旅行趋势。因此，越南游客表示，在未来的旅行中，他们将更加关注目的地对环境和社会的影响。71%会专注于享受当地美食，65%想参加当地人自己组织的旅游线路，或者干脆自带可重复使用的瓶子和水瓶（52%），不用时关掉酒店房间的空调（ 41%）。
在国家正在转变为与 COVID-19共存的背景下，越南人民表现出了弥补失去的时间的决心，以及他们愿意履行部分责任来保护在不远的将来他们前来旅履行的地方。这是一个非常积极的信号，为越南绿色经济在未来的强劲复苏和发展创造了动力。（完）