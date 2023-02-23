越南人民军救援队完成土耳其救援任务 安全回国

中共中央委员、国防部副部长黄春战上将，越南人民军副总参谋长阮仲平中将，土耳其驻越南副大使德夫莱萨·亚延（Devletsah Yayan）亲自到机场迎接救援队。

黄春战上将在内排国际机场的欢迎仪式上发表讲话时对越南人民军救援队为协助土耳其人民克服地震后果所付出的努力和取得的成果表示认可，并强调，这是一项崇高的国际义务，同时有助于加强越南与土耳其之间的合作关系。



德夫莱萨·亚延大使强调，土方感谢越南人民军派出救援队来协助该国克服地震后果，土耳其人民将永远铭记这一宝贵的帮助。

越南人民军赴土耳其参加救援和灾后重建任务的救援队由76名军人组成，于2023年2月12日晚启程前往土耳其。

抵达伊斯坦布尔后，越南人民军救援队立即赶赴地震重灾区之一的哈塔伊省，与地方当局和各国救援力量配合开展救援工作，并寻出多处遇难者地点，帮助灾民寻找其财产等。

越南国家突发事件与自然灾害应急救援委员会常务办公厅副主任、越南人民军总参谋部救援局副局长、赴土耳其参与地震救援工作的越南人民军救援队队长范文巳少将强调，尽管遇到不少困难，但越南人民军救援队已出色完成任务。

按计划，越南国防部将于2月24日为越南人民军救援队举行表彰大会。（完）