在慰问活动中，阮仲义大将对嘉莱省在经济发展、国防安全保障以及民生保障工作方面取得的成绩给予高度评价。他表示，嘉莱省是中部地区的领先省份之一，各领域经济均实现增长，人民生活水平不断提高，尤其是该省一直关注并做好优抚家庭、有功人员及贫困户帮扶工作。



嘉莱省人民委员会主席范英俊表示，2026年第一季度嘉莱省经济社会发展形势取得了多项突出成果，地区生产总值（GRDP）同比增长8.51%，排名全国第16位，在中部以南沿海和西原地区中位居第1；国家财政预算收入估计达10.8万亿越盾，完成年度计划的38.8%，同比增长71.2%。国防和安全工作持续巩固，社会秩序安全稳定，社会保障政策得到充分、及时落实；完成了消除临时、危旧住房计划；人民生活逐步提高。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将走访慰问嘉莱省优抚家庭。图自《人民军队报》

目前，嘉莱省正在为超过42026名烈士、5573位英雄母亲以及数万名革命有功人员落实优抚政策。其中，该省特别关注照顾856名革命老前辈和起义前活动人员，超过32000名伤残军人，65名人民武装力量英雄，以及超过10万名有功帮助革命和履行国际义务的人员。各项扶持政策有序有效、精准落实。



在仪式上，阮仲义大将代表党和国家领导人，向200户优抚家庭、贫困户、困难工人和劳动者赠送了4·30南方解放日及5·1国际劳动节慰问品，同时向嘉莱省困难群众、优抚对象家庭赠送了100份慰问品。（完）