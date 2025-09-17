越南人民军总参谋长与文莱皇家武装部队司令举行会谈

9月17日上午，阮新疆大将在国防部总部主持欢迎仪式，欢迎文莱皇家武装军队司令一行访越。其后双方举行了会谈。

在会谈中，双方就国际和地区形势及共同关心的问题交换意见。阮新疆大将强调东盟在维护地区安全架构中的重要作用，高度评价由文莱和新加坡起草、东盟防长会议（ADMM）2024年通过的战略文件《东盟防长会议（ADMM）和东盟防长扩大会议（ADMM+）面向未来》，以及2025年由文莱、新加坡和泰国共同提出的“关键水下基础设施安全”倡议。

关于东海问题，阮新疆大将希望文莱继续协作，推动东盟立场，即通过和平方式解决分歧，遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法；有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）；尽早完成并签署具有实效的《东海行为准则》（COC）。



越南人民军总参谋长兼国防部副部长阮新疆大将和文莱皇家武装部队司令哈吉·穆罕默德·哈沙伊米少将一同检阅越南人民军仪仗队。图自越通社

阮新疆大将同时建议双方继续保持各级代表团互访，特别是高层互访；发挥各军种磋商机制和军事国防合作联合工作组作用；推动培训合作，拓展国防工业、后勤、军医、搜救、反恐、网络安全等领域合作；在多边机制和国际活动中保持密切磋商，互相支持。



哈沙伊米少将表示，在2025年9月于马来西亚召开的东盟防长会议期间，他已与阮新疆大将会晤并讨论多项国防合作内容。他对2022年访越并出席首届越南国际国防展印象深刻，当时曾与越南及东盟多方伙伴会面，并观摩了越南的表演。



哈沙伊米少将还祝贺越南八月革命成功80周年和9·2国庆纪念活动圆满成功，充分体现了越南在国际舞台上的地位。 哈沙伊米少将赞同阮新疆大将在会谈中提出的意见，并认为双方可研究拓展新的合作领域，进一步推动两国国防关系发展。（完）