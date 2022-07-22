越南人民军总参谋部领导会见老挝人民军总参谋部作战部局代表团

会见上，阮文义中将对老挝人民军总参谋部作战局代表团恰逢两国庆祝越老建交60周年暨《越老友好合作条约》签署45周年系列活动举行之际到访越南表示欢迎。



阮文义中将肯定，越南党、国家、政府、军队和人民始终牢记老挝政府、军队和人民在昔日争取国家独立、统一和今日国家建设事业中所给予的支持和帮助。越南在对外政策中一向高度重视并将巩固和加强越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系置于首位。



阮文义中将对两国作战机构的合作成果予以高度评价，尤其是双方在Covid-19疫情复杂多变的背景下为落实合作任务所做出的努力给予高度评价。在未来时间，两国作战机构要研究和着力于各领域，包括：分享经验、不断创新、提高参谋工作的效果，向两国国防部领导提出关于军事国防工作的建议，加强代表团互访尤其是高级代表团互访，在未来时间配合成功举行一系列对外活动，其中包括越老柬三国军队搜救演习和越老特工演习。



阮文义中将肯定，越南国防部和越南人民军总参谋部的领导一直支持并为两个机构加强合作创造一切有利条件，为深化两国防务合作关系作出贡献。



Sonethong Keolokham少将感谢越南人民军总参谋部领导拨冗接见，同意推进各项合作内容，为提高参谋工作的效果和促进越老两军之间的合作日益走向深入务实做出贡献。（完）