越南人民军建军80周年：越南将永远是古巴志同道合的朋友和同志

12月12日，越南驻古巴大使馆在哈瓦那首都隆重举行纪念越南人民军建军80周年（1944年12月22日～2024年12月22日）和全民国防日35周年（1989年12月22日～2024年12月22日）庆祝活动。

越通社驻哈瓦那记者报道，国防武官裴春风大校在活动上强调了越南人民军建军和全民国防日的历史意义；对两党、两国、两军和两国人民之间的特殊友谊和全面合作关系表示充分肯定。

越南驻古巴大使黎光龙表示，越南实行的是全民国防，具有和平性和防御性。越南积极主动、坚决预防和遏制战争风险，坚持 “四不”国防政策，即不参加军事联盟、不联合一国反对另一国、不允许外国在越南建立军事基地或利用越南领土来反对其他国家、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。

黎光龙大使指出，越南和古巴是兄弟般的社会主义国家，拥有由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令以及历代领导人和两国人民精心培育的良好传统友谊。越南将永远是古巴志同道合的朋友和同志，越南人民和越南人民军始终与古巴团结，并肩同行支持古巴人民的正义革命事业。

在活动中，与会代表一同观看回顾越南人民争取民族解放和国家统一的光辉斗争历程的历史纪录片。（完）