越南人民军建军80周年纪念活动在德国和缅甸举行

越通社驻德国记者报道，越南驻德国国防武官处隆重举行越南人民军建军80周年和全民国防日35周年纪念活动。越南驻德国大使武光明、各国驻德国大使、武官、德国国防部、外交部等代表出席活动。

越南驻德国武官阮俊明大校在开幕式上发表讲话时表示，近两年来，越德防务关系发生了巨大变化，军事防务合作领域不断扩展。两国国防部安全政策和国防战略政策专家保持定期交流，维和领域合作日益加深，在军事法务、军医、民防救援等领域合作取得了积极进展。德国国防部继续支持越南军官进行军事高科技培训。

出席活动的德国国防部代表、安全政策司司长米尔科·弗赖塔格（Mirko Freitag）表示，越南在东盟及其他多边场合上拥有重要的发言权。德国始终支持并陪伴越南在国际法基础上和平解决争端。

今后，两国将关注推进各项合作协定落到实处，加强两国军事、国防、执法等方面的协调和经验交流。

为迎接2025年越德建交50周年，越南驻德国武官办公室将加强两国国防部高层代表团互访，促进双方签署谅解备忘录（MoU）。

*越通社驻东南亚记者报道，12月19日晚，越南驻缅甸大使馆和越南驻缅甸武官办公室在仰光市隆重举行越南人民军建军80周年和全民国防日35周年纪念活动。约300名越南和国际嘉宾前来参加。

越南驻缅甸武官陶文维大校在仪式上发表讲话，强调越南人民军成立日和全民国防日的重大意义，回顾了越南人民军的光荣历史。

陶文维大校指出，越缅防务合作关系在传统友谊和相互理解、彼此尊重的基础上不断得到加强。近年来，两国有效开展多项具有切实意义的活动，促进两国防务合作关系发展，如增进高层互访、促进军官培训领域合作、支持参与国内外各项多边活动等。希望两国根据实际情况和需求，开拓新领域合作。（完）