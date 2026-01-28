越南人工智能投资的吸引力

2026年初，美国助理国务卿拉塞尔·黑德利率领美国企业代表团访问越南，旨在寻求人工智能、数字基础设施和网络安全领域的合作机会。据拉塞尔·黑德利称，人工智能目前是美国数字政策的首要优先事项，这体现在美国政府于2025年7月公布“美国人工智能行动计划”，并推动人工智能技术向全球出口。



黑德利高度评价越南发展人工智能的愿景，认为越南尽早制定并颁布《人工智能法》显示出越南正逐步确立其在该区域的先锋作用。此前，在第六届东盟数字部长会议上，有谷歌、Meta、亚马逊云科技等多家大型科技集团参与的美国代表团也表达了对越南市场的浓厚兴趣。



与来自美国的投资流并行，数据中心、高科技制造及研发领域的大型人工智能项目正在实施，反映了国际投资者对越南投资环境日益增长的信心。



Source of Asia 的《东南亚人工智能》报告评价越南正崛起成为区域内有成本竞争力的人工智能人才与研发中心，将越南列入“发展中的AI人才强国”组别。越南拥有超过50万名工程师和信息技术人才，加上近年来人工智能初创企业数量快速增长，其人工智能生态系统正蓬勃发展。



值得注意的是，高通公司在河内开设人工智能研发中心——这是该企业在全球的第三大人工智能中心——显示了国际科技集团看待越南的方式正在转变。高通公司首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙确认，人才正是科技公司的核心资产。



从发展伙伴角度看，日本国际协力机构驻越南首席代表小林洋介认为，人工智能正跨越试验阶段，迈向商业化部署，而越南拥有人才和数字经济增速的优势。



越南已经颁布了《人工智能法》（自2026年3月1日起生效），并正在实施面向2030年、展望2045年的国家人工智能发展战略，目标成为东南亚前三的人工智能研发中心之一。科技部常务副部长武海军强调，年轻、优秀且富有抱负的工程师人才是吸引高技术投资的关键竞争优势。



从企业和学术界视角来看，FPT集团董事长张嘉平认为，越南需要选择“共同创造”的路径，其中政府承担核心数据投资与管理的角色，同时鼓励开放模式。范英俊副教授强调需要掌握技术、确保基础设施安全并专注于应用，而陈春秀教授则建议尽早形成卓越研究中心，扮演国家人工智能生态系统的核心角色。



Source of Asia 认为，越南无需竞逐成为“第二个新加坡”，而应聚焦于人才、研发、语言人工智能及行业应用。若能善用这些优势，越南有望成为东南亚人工智能生态系统中至关重要的环节。（完）