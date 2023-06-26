越南人对无现金支付越来越感兴趣

近年来，越南的无现金支付发展迅速。新冠肺炎疫情（COVID-19）正逐渐改变越南消费者的习惯。通过银行支付的平均金额为每天400亿美元，这是越南国家银行支付司司长范英俊先生最近公布的令人印象深刻的数字。

行内专家认为，支付基础设施正在强劲发展。越南和老挝Visa的产品和解决方案负责人 Kevil Tanu Utomo 先生说：“目前，在越南，商店中每 10 笔支付交易中就有近 5 笔是非接触式的交易。”

为了今后推广无现金支付，越南国家银行代表表示，国家银行正在与国家人口数据库连接，以验证和清理数据。此外，国家银行正在向政府提交一份修订无现金支付第 101 号议定的议定草案，为未来推动无现金支付创造法律框架。

无现金支付也有助于税务行业。越南财政部税务总局信息技术局局长范光全先生表示，截至目前，税务行业已为近40万个电子缴税账号提供服务。今后，税务行业将为个人纳税人进行电子税务账户注册提供相关信息。特别是，税务行业将通过修改和补充机制来促进与国家银行的数据共享，以确保税务机关对包括跨境交易在内的银行交易的监督。

近年来，越南全国消费者在超市、商店和餐馆进行无现金支付的次数和金额显着增加。尤其是二维码（QR code）扫码支付，无论是数量还是金额的增速都最为强劲。 2022年，二维码扫码支付较2021年数量增长225.36%，金额增长243.92%。而与 2022 年同期相比，2023 年前 3 个月，无现金支付交易量增长了 53.5%。其中，互联网渠道支付数量增长超过88%，金额增长7.4%；通过手机的数量增长了 65.5%，价值增长了 13.3%。（完）