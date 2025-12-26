越南人口日：河内多措并举控制出生人口性别比失衡

出生人口性别比失衡仍是河内及越南多个地方正在面临的一项挑战。因此，控制出生人口性别比始终被河内市确定为人口发展战略中的重点任务。通过多项配套而富有创新性的解决方案，河内正逐步降低出生人口性别比，朝着自然平衡的方向迈进，为保障社会稳定和实现未来的可持续发展作出贡献。



来自社会偏见的挑战



“重男轻女”的思想正是导致出生人口性别比失衡的原因之一，影响人口结构，并对经济、文化和社会发展产生负面影响。如果出生人口性别比失衡状况得不到有效遏制，在未来几年内，越南将面临“男性人口过剩危机”。



随着社会的发展和观念的转变，每一个孩子，无论是男孩还是女孩，都是无价的礼物。许多只生了女儿的夫妻已经跨越了“传宗接代”偏见，以爱心、分担与责任来守护家庭幸福。对他们而言，幸福并不在于生男还是生女，而在于孩子能够健康成长，品行端正，成为对社会有用的人。



来自河内市古芮坊的阮碧幸女士（39岁）表示，生育两个女儿后，出于自身健康及家庭经济条件考虑，她决定不再生育。这个决定让她与丈夫承受了来自夫家“延续香火”观念的巨大压力。阮碧幸坦言：“曾有过再育的念头，但了解到性别比例失衡的后果，并见证女性社会地位日益提升，我们转变了观念，决心专注养育两个女儿。”



孩子不论男女都同样珍贵，只要懂事孝顺父母，就是每个家庭的共同心愿。我一直把这些话告诉自己的孩子，从未给他们施加必须生儿子来“传宗接代”的压力。 河内市东鄂坊居民阮氏重

河内努力实现出生人口性别比例的自然协调。图自越通社

一系列长期有力的措施



多年来，河内市多措并举加大对出生人口性别比失衡的管控力度，如大力开展宣传教育活动，动员各乡坊积极参与，增强居委会主任、村长、准备结婚者、育龄夫妇等对出生人口性别比失衡后果的认识。



河内市同时也实施了多种行之有效的出生人口性别比失衡干预模式，如婚前健康咨询与检查，未成年人和青年生殖健康护理等。得益于此，该市出生人口性别比逐步下降，从2008年的每出生100名女婴相对应117.6名出生男婴，降至2018年的113名男婴，并在2025年进一步降至110名男婴。这表明，尽管全市出生人口性别比呈下降趋势，但总体水平仍然偏高。



河内市还制定了2026—2030年全市控制出生人口性别比失衡行动计划，努力实现出生人口性别比例的自然协调。具体而言，河内市将有力控制出生人口性别比的增长速度，力争每年平均下降0.2个百分点，到2030年，全市出生人口性别比不超过每100名女婴对应109名男婴。（完）