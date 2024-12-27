越南人口日：为迎接黄金一代做好准备

值此12·26越南人口日之际，越通社记者就越南当前人口工作面临的挑战以及调整生育水平政策和行动计划的实施情况采访了越南卫生部人口与计划生育局局长黎青勇先生。

对于越南人口工作的成就与挑战，黎青勇先生表示，可以说，越南人口工作取得了诸多成就，特别是在控制人口过快增长趋势，自2006年起达到更替生育率并维持到2021年。越南人口增长率从1960年的3.93%下降到2023年的0.85%，全国总人口规模达到1.003亿人，在东南亚地区排名第三、亚洲排名第八和全球排名第十五。这些成就推动越南自2007年起进入人口黄金时期，有力促进了城市化和社会经济发展。

然而，越南目前面临生育率持续下降的挑战。从2021年到2023年，全国妇女生育比率从2.11个孩子下降至1.96个孩子，这是历史最低值，尤其是东南部（1.47）和九龙江三角洲（1.54）。而在北部山区山丘地区、西原地区等经济困难地区的生育率仍然较高。

此外，晚婚趋势加剧，2023年全国平均初婚年龄达到27.2岁，其中城市女性婚育较晚且生育较少。这些问题需要合理政策的支持，以确保未来可持续发展。

对于低生育率的原因与后果，黎青勇先生表示，当前低生育率的主要原因包括：生活条件改善、教育和事业追求增加；经济压力加剧，包括生活和育儿成本高昂；政策支持不足；育儿环境限制；以及不孕症和堕胎率上升。一些现行政策已不适应实际情况，加剧了这一问题。

低生育率的后果有很多，例如：劳动力短缺、人口快速老龄化以及人口规模萎缩。寿命延长与低生育率导致社会保险基金失衡，对经济和社会带来深远影响。同时，低生育率还推动移民增加，加重社会福利、治安和国防压力，威胁社会长期稳定。

在实施适应生育水平调整的政策方面，黎青勇先生表示，为落实第21号决议（2017年）和第137号决议（2017年），2020年4月28日，越南政府总理签署第588号决定，批准《2030年前生育率调整计划》。其目标是维持全国更替生育率，提高低生育地区的生育率，降低高生育率地区的生育比率，为实现《2030年越南人口战略》做出贡献。

越南卫生部颁布多项指导文件以实施该计划，包括通过奖励政策、教育和医疗费用减免等措施，支持35岁前生育两孩的家庭。各省市也制定了具体计划，例如：支持35岁前生育两孩的妇女；从幼儿园到高中减免学费；对实现每对夫妇生育两个孩子的生育率的乡坊给予奖励。诸如芹苴、后江等地方积极推广“35岁前生育两孩”模式，为调整生育率作出重要贡献。

黎青勇局长同时表示，卫生部正在向政府提交《人口法》起草文件，预计2025年提交国会审议。核心政策是“维持更替生育率”，目标包括确保每名育龄妇女平均生育2.1个孩子，在全国范围内实现人口规模稳定，缩小地区和群体之间的生育率差距以及保障夫妻的生育权利。同时，卫生部正在制定人口政策框架并修订《2030年前生育率调整计划》，确保国家生育率的可持续性。（完）