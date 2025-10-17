越南产品在2025年英国伦敦国际奢华包装展览会上引发关注

在越南驻英大使馆商务处与越南包装协会的支持下，12家越南企业参加了于10月15日至16日在伦敦Excel展览中心举行的2025年英国伦敦国际奢华包装展览会(London Packaging Week 2025)。首次在这一顶尖国际包装贸易盛会上亮相，越南产品便引起了当地及国际企业与消费者的关注。

越南展位展示了丰富的包装产品，从包装辅料配件如压制木托盘、自粘标签、卷装标签和收缩膜，到各种材质的包装，包括薄膜包装、折叠瓦楞纸盒、编织PP袋、水泥袋等。

越南驻英大使馆商务参赞黎廷伯表示，在伦敦国际奢华包装展览会设立越南展馆旨在支持出口企业，特别是中小型企业，以合理的成本推广产品、接触并征服英国市场。

黎廷伯认为，越南企业在进入英国包装市场方面潜力巨大。事实上，企业在向包括欧盟、北美和英国在内的发达市场扩大出口时，已做了不同程度的准备。

在活动中，越南产品因其多样化、环境友好型的材质以及满足出口英国和欧洲市场的标准而吸引了企业和消费者的极大兴趣。

越南包装企业Greenovation Packaging业务经理范文德表示，该公司的模压木托盘产品（市场上非常新的产品）完全由回收木材制成，因其能帮助企业节约成本和减少排放，同时有助于建设可持续供应链、减少森林砍伐而特别吸引了客户的关注。

范文德表示，活动中许多潜在客户和合作伙伴对100%回收、环境友好型的产品感兴趣。因此，伦敦国际奢华包装展览会是Greenovation Packaging公司及越南出口商在英国及全球市场推广优质环保产品的良机。

2025年英国伦敦国际奢华包装展览会业务总监克里斯·纽豪斯（Chris Newhouse）表示，今年是该活动举办的第15年，两天内吸引了超过200家企业参展和约5500人次参观。他说，参与此次活动确实是越南包装行业在英国这个规模庞大且对产品供应来源非常开放的市场推广产品和扩大市场份额的绝佳机会。（完）