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越南交通绿色化：需要近140亿美元投资电动车充电站

为通过电动车实现交通绿色化，越南需要近140亿美元用于发展充电站基础设施，这将为电动车市场带来巨大的发展机遇。

为通过电动车实现交通绿色化，越南需要近140亿美元用于发展充电站基础设施，这将为电动车市场带来巨大的发展机遇。

投资充电站基础设施——重要的一步

 

在越南，转向使用电动车不仅是一种环保趋势，而且还为经济带来巨大的机会，特别是有助于减少石油进口成本和创造数百万就业岗位。然而，要使电动车成为主要的交通工具，必不可少的一步就是在全国范围内建设和发展充电站系统。

 

根据世界银行的报告，到2030年，越南将需要约22亿美元来发展充电站网络。然而，在加速阶段，到2040年这一数字将增加至139亿美元，到2050年可能进一步增至326亿美元，以满足大多数居民使用电动车的需求。

 

随着电动车技术的迅速发展以及向绿色交通工具转型的趋势，未来对电动车的需求预计将大幅增长。如果充电站网络的建设速度得到加快，预计2024~2035年期间电动车售量将超过280万辆，而2036~2050年间将售出300万辆。

 

电动车制造商，尤其是越南的VinFast，正在积极推进充电站系统的发展。近期，越南富豪范日旺旗下的V-Green公司推出了VinFast电动车充电站的特许经营模式，其中让企业和个人参与充电站基础设施的开发。该模式不仅加快了电动车的普及，还增强了越南电动车产业的可持续性。

 

推动充电站发展的政策动力

 

为了发展充电站基础设施，越南政府要打造一个有利的政策环境，鼓励私营部门的参与。这可以通过提供财务和非财务激励措施实现，同时制定具体的电动车使用路线图，以及为充电基础设施设立严格的技术标准。

 

国际研究结果表明，相比给新电动车给予补贴对充电站基础设施给予补贴的效率高出4到5倍。这表明，如果政府重点发展充电站网络，越南可以加快向电动车转型的速度，同时减少对化石能源的依赖。

 

河内理工大学汽车技术培训项目主任、谭黄福副教授认为，应仔细规划电力资源和充电站布局，以适应未来电动车的数量。他强调，制定明确的政策机制能够吸引投资者，从而推动充电站网络的发展。

 

越南交通战略与发展研究院副院长阮氏芳贤指出，尽管越南政府在能源转型方面已出台了多项强有力的政策，但对充电站基础设施发展的扶持政策仍然不足。政府应优先发展充电站基础设施，因为这是成功实现电动车转型的关键因素。（完）

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