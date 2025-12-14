在数字贸易迅速发展的背景下，产品溯源被视为越南商品走得更远的“护照”。然而，系统标准化和数据认证仍是瓶颈，导致企业难以充分发挥溯源带来的优势。

区块链、物联网（IoT）、射频识别（RFID）、大数据和二维码等技术不仅实现产品信息数字化，还使每件商品成为一份“质量护照”，便于消费者、分销商和监管机构追踪从原料到终端的全过程。有了“数字护照”，企业不仅提供信息，更传递信任——这是当前数字市场比价格更看重的因素。

商品溯源不仅是内部或法律要求，更是国际贸易中的战略竞争优势，来源清晰明确的产品也成为越南品牌走向世界的“使者”。

越南亟待建立国家统一的商品溯源体系。图自越通社

越南工贸部进出口局商品原产地处处长陈清平表示，越南目前参与 19 项自由贸易协定（FTA），其中 17 项已生效，另外 2 项正在启动谈判。要充分利用关税优惠，企业必须遵守原产地和溯源规定，这被视为越南产品走入全球的“通行证”。

从现代治理角度来看，溯源不仅是技术解决方案，更是数据、法律与责任交汇之处。工贸部电子商务与数字经济局政策处处长阮文成表示，越南是东南亚发展最快的电子商务市场之一，仅次于印度尼西亚和泰国。2023 年线上零售电商收入约 205 亿美元，2024 年达 250 亿美元，预计 2025 年将达到 315 亿美元，年均增长约 25.5%。

然而，阮文成认为，目前最大的瓶颈是缺乏商品信息的可信认证体系。消费者虽然能扫描二维码，但无法确认数据是否真实，守法企业则被低质商品的不正当竞争所影响。因此，溯源不仅是一种技术工具，更是电子商务的道德基石。核心方案是需要建立统一的国家溯源体系。

在越南政府大力推动数字经济发展的背景下，构建全国统一的溯源系统成为关键一步，有助于终结部委、行业和地方之间数据分散、碎片化和缺乏互联互通的状况。当数据成为共同语言，电子商务将更透明、公平且具备责任感。这将为越南商品融入全球市场奠定基础，同时提升企业在消费者和国际伙伴心中的信誉。（完）