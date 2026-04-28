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越南五名外交官被任命驻外大使 越共中央总书记、国家主席苏林颁发任命决定
在仪式上接受任务时，郑明孟大使代表获任各位大使发言，表示对能直接接受越共中央总书记、国家主席苏林颁发决定感到激动和荣幸；这体现了党和国家领导人对外交行业以及获任同志们的认可、信任和关怀。
苏林强调，各位大使履新的地区在政治、经济、安全、外交等方面具有非常重要的地位，因此更要深刻认识自身重任，发挥本领、智慧、责任心，为推动越南与各国关系走向深入、务实、稳定、可持续和有效作出贡献。
苏林指出，在世界形势非常复杂难料的背景下，外交工作更要紧密贴合发展进程，外交要为发展开路，助力化解挑战，争取外部资源，提升国家地位，未雨绸缪保卫祖国，并与国防、安全协调配合，形成高效联动。
苏林要求，必须将经济外交、科技外交和服务发展置于中心位置；培养服务于科技发展和市场拓展的人力资源。各代表机构要成为发现机会的“雷达站”，成为连接经济、金融、科技中心的桥梁，同时也要成为企业、地方和海外越南人社群的依靠。各位大使需要尽快为各自辖区制定具体行动计划，明确优势、需求、合作机会、资源，并将成果从“活动”转向“产品”；从“关系思维”转向“创造发展价值”。
苏林明确指出，要发挥软实力，提升一个和平、稳定、革新、负责任的国家形象和地位。各位大使必须成为令人信服的越南故事讲述者——讲述一个热爱和平但坚韧不拔的民族，一个革新强劲、文化特色丰富的国家，一个随时准备为地区和世界共同事务作出贡献的越南。这不仅涉及双边关系、文化外交、信息、对外交往，还要更有效地开展海外越南人工作和公民保护工作。
苏林相信各位大使将圆满完成重任，为维护和平环境、保护国家利益、争取外部资源以及提升越南在国际舞台上的地位作出贡献。（完）