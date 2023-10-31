越南九龙江三角洲仍有许多具有吸引力的投资领域

越南农业与农村发展部10月30日在芹苴市举行2023年九龙江三角洲地区农业和农村发展领域投资促进会议，推介和宣传九龙江三角洲的潜力与优势，从而吸引国内外投资商向当地农业与农村发展领域进行投资。

九龙江三角洲是越南全国重要的农业经济区。九龙江三角洲农业对越南农业GDP的贡献率为33%以上；对九龙江三角洲地区GDP的贡献率为30%以上。九龙江三角洲还是越南全国稻米、海鲜和水果生产的领先地区，占全国稻米产量的56%（2450万吨）、查鱼产量的98%（141万吨）和水果产量的60%（4.3万吨）；占越南出口大米的95%和出口海鲜的60%。

越南九龙江三角洲的主要产品是水果、大米和海鲜。近年来，不少企业纷纷投资九龙江三角洲地区的重点产品。不过，越南农业与农村发展部副部长陈清南表示，目前，九龙江三角洲地区在海洋养殖和农业服务领域仍有很大发展空间，需要企业考虑开拓投资。

越南农业与农村发展部副部长陈清南指出，九龙江三角洲的优势在于农副产品。查鱼、虾、大米和水果的副产品是可再生的。因此，越南农业与农村发展部鼓励投资者开拓农副产品领域。此外，越南农业与农村发展部还鼓励企业促进农业物流投资，降低生产成本，增加企业和农民收入。

会上，投资者和企业家还就投资九龙江三角洲地区农业和农村发展领域的优惠机制和政策等关注问题进行讨论。从澳大利亚投资者的角度来看，澳大利亚驻越南商业协会代表David Whitehead先生表示，澳大利亚投资者看到了九龙江三角洲地区的许多潜力和巨大的增长机会，因此他们今后将继续了解，并在该地区进行投资。

目前，越南农业与农村发展部正在制定农业机械化和同步机械化议定；九龙江三角洲地区100万公顷可持续发展优质特种稻米与绿色增长相结合项目；到2030年开发物流系统提高越南农产品的质量和竞争力项目和2050年愿景；农场经济项目等等。这些项目都与绿色经济、数字经济有关。

越南农业与农村发展部希望企业与国家携手打造一支专业农民队伍；投资生产和加工符合国际标准但以循环、绿色经济方向发展的农产品。企业沿着价值链进行投资，创造有价值的产品，并在企业和农民之间建立可持续的合作关系与联系。（完）