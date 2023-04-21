越南举行2022年第二届图书和阅读文化日活动

连日来，全国各地开展了丰富多彩的阅读活动，庆祝2023年第二届越南图书和阅读文化日。

自2023年4月初起，河内市各郡县举行一系列响应越南图书和阅读文化日的活动，其中包括书展、图书造型大赛、系列图书推介会、赠书活动等。

其中，于4月20日在河内图书馆举行以“图书：认识—改革—创新”为主题的第二届越南图书和阅读文化日开幕式是2023年第二届越南图书和阅读文化日的亮点。

在胡志明市，2023年第二届越南图书和阅读文化日活动从4月19日至23日举行。全市各地举行100多项活动，对出版人和提高阅读文化予以表彰。

与此同时，一系列关于图书的交流会、座谈会、比赛、展览会、推介会等活动纷纷举行。值得一提的是，今年胡志明市图书和阅读文化日活动吸引10名阅读文化大使参加，为传播和鼓励民众爱看书、多写书和多读书作出贡献。

越南农业与农村发展部部长黎明欢4月20日向该部门全体工作人员致以公开信，呼吁大家勤读书、善读书，同时，强调农业与农村发展部领导对阅读文化的关注。公安部也举行了响应越南图书和阅读文化日的活动。

今年，越南图书和阅读文化日主要活动从4月21日至25日在承天顺化省历史博物馆举行。越南信息与传媒部出版、印刷和发行局局长阮原表示，该部门不仅在全国的政治、经济中心做好图书推广工作，而且还要将读书精神推广到全国各个地方。因此，今年组委会选择了越南培训教育和文化中心——顺化市为越南图书和阅读文化日主要活动的举办地。（完）