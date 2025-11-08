Báo Ảnh Việt Nam

越南举行与亚洲伙伴投资促进政策对话会

北宁省人民委员会与越南计划投资部外国投资局7日下午联合举办"与亚洲伙伴投资促进政策对话会"。与会代表就供应链转移趋势中的机遇挑战与投资者需求进行交流，并就完善政策、改善投资环境提出多项建议。 外国投资局副局长武文钟表示，亚洲目前是越南最大投资来源地，现有项目35600余个，注册总额4020亿美元，占外资总额的80%。投资项目主要集中在加工制造业（66.7%）、房地产业（12.4%）和能源领域（8.6%）。越南正通过体制机制改革、人力资源开发、基础设施投资、绿色能源和数字化转型等解决方案，积极迎接新一轮投资浪潮。

凭借战略区位、配套基础设施和优质人力资源，北宁省被评估具有成为吸引东北亚地区新一代外资流入中心的潜力。

北宁省人民委员会副主席吴新凤表示，迄今北宁已吸引外商投资项目3300余个，注册资金总额超460亿美元。该省将招商引资视为可持续发展的关键动力，力争于2030年前跻身中央直辖市行列。

为优化投资结构与质量，该省明确优先引进高新技术、清洁工业、环境友好型产业、高附加值项目，以及能够与地方建立长期稳定合作纽带的投资项目。为此，北宁省已正式成立投资者支持工作组，全面推行“24小时绿色通道”与“60%绿色通道”机制，旨在大幅压缩行政审批时限，加快项目落地进程。

越南驻台北经济文化办事处副主任黎光俊表示，越南吸引力源于政治稳定、人力成本优势及发达物流体系。政府已将半导体产业确定为2030年前战略优先领域。建议越南加强高科技人才培养，建设高质量工业园区和智慧物流中心，为电子及半导体产业的持续发展提供坚实支撑。

日本贸易振兴机构（Jetro) 驻河内代表处首席代表萩原亮太郎（Hagiwara Ryotaro）表示，越南是日企在东南亚的首选投资目的地。在北宁，日企实施133个项目，总投资额超21亿美元，聚焦高科技和绿色能源领域，如：富士金（半导体设备制造）和JFE工程（垃圾发电厂）。

JETRO调查显示，56%在越日企计划扩大投资，比例居地区首位。越南因市场规模大、增长稳定及坚实的社会政治环境获得高度评价。萩原认为，简化行政手续、激发私营部门活力和推动创新将助力越南实现2045年成为高收入国家的目标。（完）

