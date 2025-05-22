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越南举办“幸福越南 2025”年度人权传播奖，向全球传递积极国家形象
越南文化体育旅游部常务副部长黎海平在仪式上强调，那些平凡而真实的生活画面，正是幸福最真挚、最深刻的体现。越南的幸福指数近年来取得了显著提升，但数字本身仍难以全面传达这种精神内涵。通过这一奖项，我们希望传递一段旅程，唤起民族自豪感与感恩之心，并记录下生活中那些朴素而温暖的幸福瞬间。
2025年，越南在全球幸福指数排名中取得突破性进展，跃升至第46位，较2024年提升8位，较2023年则大幅提升19位，成为国际社会对越南保障人权政策与成就高度认可的重要标志。
该奖项旨在吸引在国内外越南人及国际友人广泛参与，通过摄影、短视频等创意作品，讲述关于“幸福越南”的感人故事与有意义的发现，从而传播越南积极、友好、充满希望的国家形象，弘扬民族悠久的文化历史传统，展示国家在经济社会发展方面取得的重要成果，进一步提升越南在国际舞台上的声誉与地位。
奖项也传递出越南国家发展的四大核心信息：一是科技创新与国家数字化转型的突破发展；二是在新时期融入国际社会；三是法律建设和执行机制的革新；四是推动高质量、高效益、可持续的私营经济发展。
无论是专业或业余人士、越南籍或外籍人士等年满15周岁以上的人均可参与本次奖项。参与作品将依据清晰、具体的标准进行严格评选，评审由初审与终审两个委员会组成，成员包括摄影、新闻与电影领域的权威专家与艺术家，确保评选的公正与专业性。
参与作品需创作于2023年1月1日至投稿时间之间。作品征集时间：2025年5月22日至9月30日。
如需查询具体规则请点击官方网站：https://happy.vietnam.vn，或联系越南文化体育旅游部基层与对外信息局对外新闻与传媒合作中心项目与国际传播处。电话：024.3938.6811。（完）