越南主持"加强妇女和青年诉诸司法"国际座谈会

3月12日，越南常驻纽约联合国代表团与国际妇女论坛（WIF）配合举办了主题为"无障碍正义：在法律和领导力中赋能妇女和青年"的座谈会。



此次座谈会是第七十届联合国妇女地位委员会会议（CSW70）的活动之一，越南代表团团长、内务部副部长阮氏霞和出席第七十届联合国妇女地位委员会会议的一些国家代表团团长和大使，以及联合国机构、国际组织、非政府组织和学者等代表出席活动。



越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使以视频连线形式致辞时强调，确保妇女和女童获得司法公正的权利是促进性别平等和可持续发展的关键因素，并承认，尽管取得了许多进展，但妇女和青年在接触法律体系和支持性法律服务方面仍然面临障碍。杜雄越强调了越南通过不断完善性别平等法律和政策体系、促进妇女在各领域的参与和领导作用、同时加强教育和缩小性别数字鸿沟，从而为妇女和女童更好地获取信息、服务和法律保护机制创造条件，以此在促进性别平等和赋能妇女方面做出的坚定承诺。



在座谈会上，演讲者分享了关于妇女和女童在诉诸司法时遇到的障碍的多维视角，包括法律体系的局限性、法律支持服务的不足，以及政策承诺与实际执行之间的差距。与会代表还高度评价妇女和青年在推动体制改革、政策倡导和提高社会认识方面的作用，并强调了建设公平包容的法律体系、消除歧视性规定和习俗，以及加强问责制和执法力度以保护妇女和女童权利的必要性。（完）