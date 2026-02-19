越南主持召开《不扩散核武器条约》拉丁美洲和加勒比地区成员国磋商会

过去一周，《不扩散核武器条约》（NPT）拉丁美洲和加勒比地区缔约国磋商会在巴拿马城举行。此次磋商会由越南主持，并与联合国裁军事务厅（UNODA）及欧盟（EU）协办，来自拉丁美洲和加勒比地区25个国家以及多个国际组织和研究机构的代表与会。

据越通社驻联合国记者报道，继在亚太地区（2025年10月）、非洲（2025年11月）以及中东和北非地区（2026年1月）举行的区域磋商之后，这是越南为筹备2026年《不扩散核武器条约》审议大会而主办第四次区域磋商，也是最后一次磋商会。

越南常驻联合国代表团团长、2026年《不扩散核武器条约》审议大会指定主席杜雄越大使表示，在当前世界形势复杂多变的背景下，NPT审议大会是事关国际和平与安全的重要多边进程之一。

杜雄越介绍了越南作为主席拟推动的优先事项，并强调，越南承诺以透明、公正和包容的原则主持会议，充分倾听并反映所有成员国的关切与合法利益，同时呼吁世界上第一个无核武器区——拉丁美洲和加勒比地区各国继续为2026年审议大会作出积极和负责任的贡献。

在磋商会框架内，参会代表在七场专题讨论会上就NPT审议进程中各核心议题深入交换意见和看法。与会代表对当前国际安全形势所带来的挑战及其对会议的影响深表担忧，支持并希望越南以平衡、高效的方式主持会议，回应各国的优先事项。代表们还强调了拉丁美洲和加勒比地区在条约三大支柱方面的关切和优先事项，强调全面执行《不扩散核武器条约》，加强《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》，并推动《禁止核武器条约》（TPNW）以维护国际和平与安全。（完）