越南主持关于和平利用核能的座谈会

4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。日本、菲律宾、比利时、南非、塞内加尔、肯尼亚、津巴布韦和危地马拉等国家为本次研讨会提供赞助。来自 NPT 缔约国及核能领域相关国际组织的 100多名 代表出席了座谈会。



越南外交部副部长、出席《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会的越南代表团团长黎氏秋姮致开幕词时强调，在许多发展中国家面临基础设施、技术能力和可持续金融等限制的背景下，需确保公平，缩小差距，让南方国家能够平等获取核能应用成果。



她呼吁加强核能应用的国际合作，支持发展中国家提升能力，培训与转让技术，调动可持续的金融资源，以实现长期发展目标。其中，国际原子能机构（IAEA）在促进和平利用核能方面发挥核心协调作用，同时巩固与国际金融机构的、发展伙伴之间的伙伴关系，深化南南合作及三方合作。



会上，国际原子能机构、日本、芬兰等许多国家和组织代表发表了有关和平利用核能领域的讲话，同时高度评价越南在主办本次座谈会的倡议。



在出席《不扩散核武器条约》第十一次审议大会期间，黎氏秋姮一行分别与国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）及多国高级外交官员举行了会晤。



在各场会晤中，黎氏秋姮强调了多边主义的作用和《不扩散核武器条约》成员的责任。各伙伴高度评价越南的活跃发展，并重申，将越南视为本地区的重要伙伴之一，希望与越南进一步促进政治外交关系，提高经贸与投资合作效果，支持在科技、可再生能源和可持续发展等领域建立合作关系。（完）