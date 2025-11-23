越南主持《不扩散核武器条约》审议大会非洲地区磋商会议

越通社驻联合国记者报道，本次会议由越南主办，与联合国裁军事务厅（UNODA）和欧盟联合举行，吸引来自非洲地区30个国家和地区及国际组织的近50名代表出席。



在会议上致开幕词时，欧盟裁军和防扩散事务特别代表克莱蒙特（Stephen Klement）和联合国裁军事务厅政治事务干事艾娜斯·穆罕默德（Einas Mohammed）介绍当前挑战，并强调不扩散核武器条约审议进程的重要性，并重申兑现支持越南担任会议主席国的承诺。



越南常驻联合国代表团团长、《不扩散核武器条约》第十一次审议大会指定主席（President-designate）杜雄越大使表示，越南高度重视巩固《不扩散核武器条约》审议进程的重要性和必要性，并介绍越南作为主席国将推动的优先事项和相关活动。他强调，将以公开、平衡和包容的方式履行主席职责，努力倾听、记录并充分反映所有《不扩散核武器条约》缔约国的正当关切与利益；同时建议非洲国家继续发挥积极作用，为促进共同优先事项，确保大会成功举行作出贡献。



与会代表高度评价并相信与支持越南的主席国角色，赞赏越南为广泛而全面地开展包括非洲在内的各地区磋商所做出的巨大努力。



《不扩散核武器条约》于1968年签署，1970年生效，目前拥有191个缔约国，在国际防扩散与裁军机制中发挥核心作用。



根据《不扩散核武器条约》缔约国对不结盟运动（NAM）的提名达成的共识，越南将担任《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席国。从现在到大会召开期间，越南将继续与重要国家、国家集团和合作伙伴开展磋商。越南将同联合国配合，编制报告，并向《不扩散核武器条约》所有缔约国通报，为2026年大会筹备工作提供服务。（完）

越通社