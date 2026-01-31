越南主动加强全球电子供应链互联互通

据越通社驻新德里记者报道，由全球电子协会主办的第四届印度电子制造及互连展（IEMI）于1月27日至30日在印度南部卡纳塔克邦“硅谷”班加罗尔举行。越南电子企业协会代表团参展。



在展会期间，越南电子企业和组织代表团参加了工厂参观、B2B对接、专题研讨会等活动，与印度及国际电子企业和协会代表进行直接交流。值得一提的是1月29日举行的“提升质量促进出口增长”的专题讨论会。越南电子企业协会副主席兼秘书长杜氏翠香以越南代表演讲者在会上发表了讲话。她强调，稳定的产品质量、扎实的执行能力和可靠的生产水平是越南电子产业扩大出口并赢得全球采购商长期信任的重要基础。



2026年印度电子制造及互连展被认为是连接电子—半导体企业、政策与技术的重要平台，有助于加强越南与印度在电子价值链方面的合作，同时彰显越南在区域乃至全球电子制造生态系统中扮演日益重要的角色。



越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上通过与越南电子企业协会的密切配合为越南企业提供贸易对接机会和有关印度市场的信息以及相关法律法规，并推荐合适的合作伙伴。



越南驻印度商务处的积极参与和支持显著提升了越南企业代表团在本次展会上的贸易促进效果，从而帮助企业加强对接，促进越南与印度乃至国际伙伴在电子制造和供应链中的合作。（完）