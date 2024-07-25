越南为阮富仲总书记举行国葬

从一大早，党、国家、国会、政府、越南祖国阵线各部委、武装力量和众多首都市民和其他省市人民群众怀着无比沉痛的心情齐聚越南国家殡仪馆，出席为党和民族光荣革命事业做出重大且卓越的贡献的阮富仲总书记的吊唁仪式。



在国家殡仪馆，阮富仲同志吊唁仪式在庄严肃穆的气氛中举行。阮富仲总书记的灵柩停放在最庄严的位置，灵柩上覆盖着国旗。国旗上放置黑丝带，丝带上写道“沉痛哀悼越共中央总书记阮富仲”。



在越南国葬哀乐《烈士之魂》的音乐声中，7点整，阮富仲总书记吊唁仪式开始。



越共中央政治局委员、国家主席苏林率领越共中央委员会吊唁阮富仲总书记。图自越通社

越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席苏林同志率领的越共中央执行委员会代表团向阮富仲总书记表示哀悼，并向其家属表示慰问。



越共中央政治局委员、政府总理范明政同志率越南社会主义共和国政府代表团对阮富仲总书记表示深切哀悼。



越共中央政治局委员、国家主席苏林同志率领越南社会主义共和国主席团代表团向阮富仲总书记致哀。



越共中央政治局委员、国会主席陈青敏同志率越南社会主义共和国国会代表团向阮富仲总书记致哀。



越共中央政治局委员、国家主席苏林向阮富仲总书记敬香。图自越通社

越共中央政治局委员、越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战同志率越南祖国阵线中央代表团向阮富仲总书记和家属表示深切哀悼。



前来吊唁的还有前越共中央总书记农德孟；前国家主席阮明哲、张晋创、阮春福、武文赏；前政府总理阮晋勇；前国会主席阮生雄、阮氏金银、王廷惠等许多党和国家领导人和前领导人。



党、国家和越南祖国阵线的领导人和前领导人绕阮富仲总书记灵柩一圈，向越南杰出的领导人、学习和践行胡志明思想、道德的光辉榜样、忠诚的共产党员，在党、国家和人民中享有崇高盛誉，越南革新时期领导人德才兼备、智慧和本领的现身——阮富仲总书记致以深切的哀悼。



越共中央政治局委员、国家主席苏林怀着无限哀悼之情在吊唁簿上写道：“沉痛悼念总书记阮富仲同志——越南民族的优秀儿子、特别出色的领导人、坚定忠诚的共产党员、不断学习和践行胡志明思想、道德、作风的光辉榜样、全党全国和全国人民公认的享有崇高威望的领导人、世界人民的伟大朋友；他一生为国家、为党、为人民尽心尽力；为党和国家的革命事业、为国际共产主义运动、为维护地区乃至世界的和平、稳定与发展作出了许多伟大的贡献和功劳。



阮富仲总书记吊唁仪式同一时间在胡志明市统一大会堂举行。图自越通社

阮富仲同志的名字、事业、人格和卓越贡献深深印刻在人民心中，永远铭刻在文明英雄的越南民族的豪迈历史进程中。”



7月25日上午，多支国际代表团和各部委、行业、机构以及全国各省市代表团前来吊唁阮富仲总书记。



越南共产党中央委员会、中央军委书记阮富仲同志于1944年4月14日出生；原籍河内市东英县东会乡；常驻地址：河内市二征夫人郡阮攸坊禅光街5号。1967年参加工作；1967年12月入党。



越共七届、八届、九届、十届、十一届、十二届、十三届中央委员会委员；越共八届、九届、十届、十一届、十二届、十三届中央政治局委员；越共八届中央政治局常务委员；越南社会主义共和国第十一届和第十二届国会主席；越南共产党第十一届、第十二届和第十三届中央委员会总书记；2016~2021年越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席；中央军委书记；中央公安党委常务委员会委员；中央反腐败反消极指导委员会主任。第十一届、第十二届、第十三届、第十四届、第十五届国会代表。



阮富仲总书记吊唁仪式在阮富仲同志家乡河内市东英县东会乡举行。图自越通社



在一段时间患重病，尽管已获得党、国家的关怀，接受各位一流专家教授和医生的精心治疗，家人的精心照顾，但因年老、病重，医治无效，阮富仲同志于2024年7月19日13时38分在第108号军队中央医院逝世，享年80岁。



近60年的工作中，阮富仲总书记为党和民族光荣的革命事业作出了伟大的、卓越的贡献。阮富仲总书记被党和国家授予金星勋章、55年党龄纪念章以及越南和国际许多其他崇高勋章和奖章。阮富仲同志的逝世，是越南党、国家、人民及其家眷的巨大损失。



阮富仲同志吊唁仪式于2024年7月25日7时至22时和2024年7月26日7时至13时举行。（完）