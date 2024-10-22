越南为肉类和肉制品进口活动创造便利条件

10月22日在河内，越南农业与农村发展部副部长冯德进先生会见美国、巴西、英国、法国、韩国、意大利、西班牙、阿根廷、丹麦和荷兰驻越南大使馆农业参赞，就促进农产品贸易交换意见。

会见时，各国驻越南大使馆农业参赞就越南农业与农村发展部第04/2024号通知（04/2024/TT-BNNPTNT）可能会放慢企业注册流程、扰乱货物清关并影响新产品市场的开放表示担忧。

至于具备向越南出口肉类和肉制品条件的外国企业的注册流程，越南兽医局动物检疫处处长周原石表示，对于欧盟以外的国家，根据规定，处理时限为自收到完整有效的档案之日起不超过30 个工作日。

对于欧盟国家，按《越欧自由贸易协定》的规定，处理时限不超过45个工作日，遵守该协定的承诺。

然而，由于产品名称不一致，越南进口动物产品检疫工作面临诸多困难和障碍。目前，兽医局正在更新具体名称的动物产品清单，以确保其一致性。

至于肉类检疫和进口肉制品，2024年前9月，越南进口肉类和动物副产品超过46万吨，较2023年同期增长4.2%。由此可见，第04/2024号通知并不影响到越南动物产品进口数量。

由于自第04/2024号通知于2024年5月16日生效至今，64批次货物（逾1489吨）沙门氏菌（Salmonella）检测结果为阳性，占0.61%。为了确保食品安全，必要对沙门氏菌和大肠杆菌（E.coli）进行检测。

兽医局局长阮文龙先生表示，99%以上进口货物检测结果呈阴性，在1-3天内接受进口检疫，已出口到越南的产品绝对没有受到影响。

对于注册向越南出口的新企业，阮文龙局长透露，兽医局已收到来自 20 多个国家的 340 份档案，处理完毕285份，占83%。部分档案需要补充信息，以确保符合国际标准。

冯德进副部长表示，越南目前是世界主要农产品出口国。越南在出口时必须遵守其他国家的严格规定。他希望各国驻越南大使馆参赞和兽医机构与越南兽医机构加强配合，为越南与其他国家的农产品贸易创造有利条件，同时解答与肉类及肉制品进口相关问题，从而进一步促进贸易合作。（完）