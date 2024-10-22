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越南为肉类和肉制品进口活动创造便利条件

10月22日在河内，越南农业与农村发展部副部长冯德进先生会见美国、巴西、英国、法国、韩国、意大利、西班牙、阿根廷、丹麦和荷兰驻越南大使馆农业参赞，就促进农产品贸易交换意见。 10月22日在河内，越南农业与农村发展部副部长冯德进先生会见美国、巴西、英国、法国、韩国、意大利、西班牙、阿根廷、丹麦和荷兰驻越南大使馆农业参赞，就促进农产品贸易交换意见。

会见时，各国驻越南大使馆农业参赞就越南农业与农村发展部第04/2024号通知（04/2024/TT-BNNPTNT）可能会放慢企业注册流程、扰乱货物清关并影响新产品市场的开放表示担忧。

至于具备向越南出口肉类和肉制品条件的外国企业的注册流程，越南兽医局动物检疫处处长周原石表示，对于欧盟以外的国家，根据规定，处理时限为自收到完整有效的档案之日起不超过30 个工作日。

对于欧盟国家，按《越欧自由贸易协定》的规定，处理时限不超过45个工作日，遵守该协定的承诺。

然而，由于产品名称不一致，越南进口动物产品检疫工作面临诸多困难和障碍。目前，兽医局正在更新具体名称的动物产品清单，以确保其一致性。

至于肉类检疫和进口肉制品，2024年前9月，越南进口肉类和动物副产品超过46万吨，较2023年同期增长4.2%。由此可见，第04/2024号通知并不影响到越南动物产品进口数量。

由于自第04/2024号通知于2024年5月16日生效至今，64批次货物（逾1489吨）沙门氏菌（Salmonella）检测结果为阳性，占0.61%。为了确保食品安全，必要对沙门氏菌和大肠杆菌（E.coli）进行检测。

兽医局局长阮文龙先生表示，99%以上进口货物检测结果呈阴性，在1-3天内接受进口检疫，已出口到越南的产品绝对没有受到影响。

对于注册向越南出口的新企业，阮文龙局长透露，兽医局已收到来自 20 多个国家的 340 份档案，处理完毕285份，占83%。部分档案需要补充信息，以确保符合国际标准。

冯德进副部长表示，越南目前是世界主要农产品出口国。越南在出口时必须遵守其他国家的严格规定。他希望各国驻越南大使馆参赞和兽医机构与越南兽医机构加强配合，为越南与其他国家的农产品贸易创造有利条件，同时解答与肉类及肉制品进口相关问题，从而进一步促进贸易合作。（完）

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越南政府总理范明政抵达喀山开始出席金砖国家峰会之行

越南政府总理范明政抵达喀山开始出席金砖国家峰会之行

越通社特派记者报道，当地时间10月23日上午10时23分（即河内时间下午2时23分），搭载越南政府总理范明政和越南高级代表团的专机抵达俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山国际机场，开始应俄罗斯联邦总统、金砖国家轮值主席弗拉基米尔·普京邀请，开始出席2024年金砖国家峰会之行。
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