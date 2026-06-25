越南为联合国维和合作战略导向进程做出贡献

此次研讨会旨在总结“三方合作计划”（TPP），加强现有合作伙伴与新伙伴之间的联系，其中包括联合国维和行动及非盟和平支持行动的出兵国以及为TPP提供业务知识和资源的国家。



越南国防部维和局局长范孟胜少将在开幕式上致辞时表示，过去十多年来，越南累计派出1352人次的军官和公安人员参与联合国维和行动。越南维和力量展现了高度的专业精神、严明的纪律以及深厚的人文精神，赢得各特派团领导、当地社区及国际伙伴的高度信任。



范孟胜局长强调，这些成就不不仅是国家努力的结果，更得益于联合国及众多国际伙伴的持续支持，其中TPP发挥了尤为重要的作用。他表示，未来越南愿与所有合作伙伴紧密协作，推动各项优先任务，确保TPP继续作为维和行动的重要支柱。越南希望在未来几年内，以更广范围、更多形式参与联合国维和行动。

越南国防部维和局局长范孟胜少将。图自越通社



澳大利亚驻越国防武官阿拉娜·伯基特（Alana Burkitt）大校表示，澳大利亚在区域内广泛推动务实且以实践为中心的合作精神，其中包括与越南开展旨在提升维和部队实地部署前能力的合作项目。



据阿拉娜·伯基特大校称，稳固的伙伴关系是高效维和行动的基石，因此TPP的作用比以往任何时候都更加凸显。她认为，各方应继续携手努力，共同致力于建设和维护持久和平。



研讨会共同主持人、日本外务省联合国政策机构负责人坂口琢磨（Takuma Sakaguchi）表示，此次研讨会是包括日本在内的各参与国分享实践经验、交流教训、共同讨论扩大合作伙伴网络以及加强与区域组织合作的良机。



共同主持单位代表、联合国行动支持部（DOS）特别行动司司长乔瓦娜·塞利（Giovanna Ceglie）指出，TPP是联合国行动支持部的一项重点倡议，目前已成为联合国在维和领域能力建设和行动支持方面规模最大的计划。



研讨会期间，与会代表集中讨论了TPP的影响与效率、区域伙伴关系及TPP执行中的经验教训、联合国维和行动中的创新以及TPP在2027-2030年发展导向等议题。（完）